Falta de maca adequada e elevador quebrado em hospital impedem transferência de paciente obesa para UTI em Natal
Paciente consegue vaga na UTI mas elevador quebrado impede transferência É grave o estado de saúde de uma mulher de 46 anos que está internada há cinco dias na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal. A família conseguiu uma decisão judicial que determina a transferência dela para um leito de UTI, mas uma série de problemas, como falta de maca que suporte o peso dela e um elevador quebrado no hospital, impediu a transferência. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A paciente chegou à unidade sentindo fortes dores na barriga e foi diagnosticada com uma infecção urinária, que evoluiu para uma infecção generalizada. Marido da paciente, o comerciante Joab Alves contou que ela está internada na sala vermelha da UPA e que o quadro se agravou nos últimos dias. “Hoje ela tá entubada, precisando de hemodiálise”, relatou. De acordo com ele, a paciente entrou na regulação no mesmo dia em que foi internada, mas a transferência ainda não foi concretizada. Paciente está na UPA de Cidade da Esperança, em Natal Inter TV Cabugi/Reprodução “A gente foi na Defensoria, ajuizou um processo que ontem, que foi aceito. E no final da noite surgiu uma vaga para ela. Nesse momento, chegou a Samu aqui, quando se deparou com ela se constatou que o Samu em Natal não tem maca para atender pessoa obesa", disse. Amiga da paciente, a autônoma Lilia Cristo criticou a situação estrutural que impediu a transferência. “A gente tem tudo na mão e não consegue transportar uma paciente que nem é extremamente obesa. Ela é sobrepeso, não é uma pessoa de obesidade mórbida. E não ter uma forma de transportar porque simplesmente a maca da Samu não suporta o peso dela?”, questionou. Além disso, o elevador do Hospital dos Pescadores para onde surgiu a vaga de UTI, estava quebrado, o que também impediu a transferência. “Você fica vendo sua esposa entubada nessa situação, correndo para todo lado, tentando achar um meio de ajudar, vendo ela lá deitada numa cama sem poder fazer nada”, desabafou o marido. Ele também fez um apelo para que o caso seja resolvido. “A gente depende dos órgãos se compadecerem para ajudar ela. Ela tem um filho de 15 anos que precisa dela”, afirmou. Secretaria reconhece problemas Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal reconheceu que a paciente havia sido direcionada para uma vaga de UTI na rede municipal e que, devido a problemas no elevador do Hospital dos Pescadores, foi solicitada a substituição da vaga para uma instituição com unidade de terapia intensiva no térreo. Ainda segundo a SMS Natal, a mulher foi inserida como prioridade no sistema de regulação e aguarda a abertura de uma nova vaga. No caso do elevador quebrado no Hospital dos Pescadores, a secretaria reforçou que a empresa responsável pela manutenção do serviço já foi acionada, porém não tem correspondido na prestação do serviço. A pasta afirmou que já iniciou um novo processo licitatório com o objetivo de contratar um novo prestador para o serviço. Em relação ao transporte, a Secretaria de Saúde de Natal informou que as macas geralmente utilizadas em veículos de urgência e emergência, como os do Samu Natal, têm suporte para até 130 quilos — o que, segundo o órgão, não atenderia à demanda no caso específico, representando risco de acidente durante o transporte. A secretaria afirmou ainda que, assim que uma nova vaga de UTI estiver disponível para a paciente, o transporte será realizado pelo Samu Natal com apoio do Corpo de Bombeiros. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
