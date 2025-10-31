Homem foge de hospital e é encontrado morto em Natal; família reclama de negligência
Aldenir Valera, de 46 anos, foi encontrado morto um dia após deixar hospital sem receber alta em Natal Arquivo da família Um homem foi encontrado morto depois de deixar o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, sem receber alta médica. A família acusa a unidade de saúde de negligência e pede explicações sobre como o paciente conseguiu sair durante um surto. A Polícia Civil vai investigar o caso. Aldenir Valera, de 46 anos, era pintor automotivo e morava no bairro Nova Esperança, em Parnamirim, na Grande Natal. Segundo os familiares, ele sofria com alcoolismo e tabagismo e vinha apresentando crises frequentes. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Na quarta-feira, dia 22 de outubro, Aldenir foi espancado durante uma confusão com um vizinho e levado para o Hospital Walfredo Gurgel. Os exames, segundo a família, apontaram traumatismo craniano. A irmã do homem, Alda Valera, contou que ele chegou a se envolver em uma nova confusão e foi agredido mais uma vez dentro do hospital. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Um vídeo gravado por ela mostra o paciente agitado, andando de um lado para o outro pelos corredores da unidade. Ela acredita que o irmão estava desnorteado por causa do traumatismo e da abstinência. Alda ainda explicou que o irmão passava as noites sem acompanhante, na unidade, porque ela precisava cuidar da mãe de 91 anos, que é cadeirante, e a unidade de saúde não permitia que o filho do paciente permanecesse no local. por ser menor de idade. "No sábado (25), às 5h48 ele saiu pela portaria lateral e não tinha nenhum guarda lá. E em momento algum eu fui comunicada. Eu recebi mensagens de um acompanhante de uma paciente com quem eu tinha deixado meu telefone", disse a mulher. Caso aconteceu no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal Brunno Rocha/Inter TV Cabugi De acordo com ela, ao procurar a enfermagem, os profissionais não souberam dizer onde o paciente estava. A fuga foi registrada pelas câmeras de vigilância do hospital, disse a irmã. No domingo (26), Aldenir foi encontrado morto na Avenida Capitão-Mor Gouveia, na Zona Oeste de Natal. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da Polícia Científica sem identificação, e a família só descobriu que se tratava dele três dias depois, na quarta-feira (29). O sepultamento aconteceu nesta quinta-feira (30), em Parnamirim. Em nota, o Hospital Walfredo Gurgel confirmou que o paciente deixou o pronto-socorro sem autorização e informou que a equipe percebeu a ausência minutos depois, passando a acompanhar o caso. A direção lamentou o ocorrido e afirmou que vai revisar os protocolos de segurança da unidade. O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar se houve falha no atendimento ou negligência por parte da equipe médica. "Eu quero Justiça. Para que o que aconteceu com meu irmão não aconteça com outras pessoas", disse Alda. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/31/homem-foge-de-hospital-e-e-encontrado-morto-em-natal.ghtml