Uma operação deflagrada pelas forças de segurança federais e estaduais do Rio Grande do Norte contra atuação de organizações criminosas na Zona Oeste de Natal prendeu pelo menos 30 pessoas no início da manhã desta quarta-feira (15), segundo a Secretaria de Segurança Pública do RN. A operação ainda estava em andamento, até a última atualização desta reportagem. Armas e drogas também foram apreendidas pelas forças policiais. A Operação Território Seguro foi deflagrada pela Secretaria de Segurança do Estado (Sesed) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. "Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em outras cidades do estado", informou a Sesed. As prisões ocorreram por força de mandado e também em casos de flagrantes. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Participam das atividades equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO). Dois helicópteros do governo do estado também atuam nas buscas. Detalhes da operação serão apresentados em uma entrevista coletiva que deverá ocorrer no início da tarde desta quarta-feira (15).
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/15/operacao-territorio-seguro.ghtml
Pelo menos 30 suspeitos são presos em operação de forças federais e estaduais no RN contra organizações criminosas