Natal recebe Circuito FAM de Cinema a partir desta quinta-feira (16); confira programação gratuita
O curta Movimentos Migratórios (BA) faz partedo Programa "Histórias ao Nosso Redor". Reprodução Natal recebe desta quinta-feira (16) até o próximo sábado (18) o Circuito FAM de Cinema, Edição Especial Brasil. De forma gratuita, a Mostra Itinerante do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM), exibirá 15 filmes premiados na 28ª edição do Festival, realizada em 2024. A programação é voltada para diversos públicos e vai acontecer no Complexo Cultural Rampa. Os filmes foram divididos em quatro programas, que serão exibidos em diferentes horários ao longo dos três dias. Confira mais abaixo nesta matéria. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A atividade é realizada pela Associação Cultural Panvision desde 2005, e tem como propósito descentralizar e democratizar o acesso às produções audiovisuais latino-americanas. Nesta edição, a curadoria traz 10 filmes brasileiros e cinco internacionais. Além disso, todas as sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras, Audiodescrição e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE). “Muito contente por iniciar nossa Mostra Itinerante pelo Nordeste, e em especial na cidade de Natal, reconhecendo a força e a importância do Rio Grande do Norte no cenário cultural brasileiro“, disse Tiago Santos, Diretor Executivo Panvision. Garoto catarinense se destaca no FAM 2025 com curta-metragem que fala de inclusão Programas apresentados Na quinta-feira, 16, primeiro dia de Circuito, o Programa Infantojuvenil terá projeções às 9h e às 14h30. Outra exibição à tarde, está programada para o último dia. Com quatro curtas de animação, a seleção promete encantar as crianças entre 6 e 10 anos com valiosas lições sobre confiabilidade, natureza, amizade e coragem. O programa Histórias Ao Nosso Redor, com classificação indicativa livre, terá sessões no dia 16 às 19h, no dia 17 pela manhã, às 9h, e à tarde às 14h30, e no último dia, sábado à tarde, às 17h. A seleção reúne documentários, curtas de ficção e uma animação que retratam, principalmente, personagens e suas memórias, rotinas e desafios pessoais vividos diariamente. Na noite de sexta-feira, 17, às 19h, o público acompanha a sessão única do programa Versões de Cinema, de classificação indicativa para 16 anos. Com ritmos, expressões artísticas, história, identidade e voz, o programa exibe cinco filmes, entre videoclipes e curtas-metragens de ficção e animação. Longa Já no dia 18 de outubro, último dia do Circuito, a exibição noturna é especial, e encerra a programação da Mostra Itinerante com o Programa Longa Catarinense. Unindo música e cinema, o programa exibe o documentário premiado pelo público como Melhor Filme da Mostra Longas do FAM 2024: Aldo Baldin – Uma Vida pela Música. Dirigido por Yves Goulart, o longa-metragem conta a jornada do talentoso artista catarinense Aldo Baldin em se tornar reconhecido internacionalmente como um dos melhores tenores do mundo na década de 80. O filme, que já recebeu 22 prêmios internacionais, estreou nos cinemas brasileiros em julho deste ano, e chega ao público de Natal agora em exibição gratuita. Confira a programação completa Quinta-feira (16/10) Local: Complexo Cultural Rampa - Rua: Cel Flamínio, 1 - Santos Reis - Natal (RN) 9h e 14h30- Programa Infantojuvenil 19h - Programa Histórias ao Nosso Redor Sexta-feira (17/10) 9h e 14h30 - Programa Histórias ao Nosso Redor 19h - Programa Versões de Cinema Sábado (18/10) 14h30 - Programa Infantojuvenil 17h - Programa Histórias ao Nosso Redor 19h - Programa Longa Catarinense Confira os filmes que serão exibidos nos programas do Circuito FAM de Cinema, Edição Natal: 🎥 Programa Histórias ao Nosso Redor Classificação indicativa: Livre La Hija de la Azafata Sofía Brihet | Argentina, Buenos Aires | 2023 | 8 min | Documentário Enquanto trabalha em um arquivo de cinema publicitário, a diretora acredita ver sua mãe. Este encontro fantasmagórico a obriga a pensar em quem foi sua mãe — ou melhor, quem foi essa mulher antes de ser sua mãe. Para compreender, às vezes, é melhor olhar as coisas com certa distância. Movimentos Migratórios Rogério Cathalá | Brasil, Salvador/BA | 2024 | 15 min | Ficção Pedro é um imigrante que se esforça para se adaptar ao novo país. Quando uma andorinha cai em sua casa, ele se divide entre a rotina de busca por emprego e a tentativa de salvar a ave, enfrentando obstáculos que refletem sua própria condição. O Que Fica Fabiane Bardemaker, Daniel Edu Mayer | Brasil, Chapecó; Cunha Porã/SC | 2024 | 9 min | Documentário O que fica em meio às ruínas? Móveis quebrados, poeira, memórias? Uma escola abandonada e as lembranças de quem já não está mais lá. Um retrato do êxodo rural no interior de Santa Catarina e as consequências do tempo em paredes, janelas e histórias de vida. A Última Primavera Michelly Hadassa | Brasil, Garopaba/SC | 2024 | 15 min | Ficção Rosa é uma senhora doce e solitária que passa os dias arrastando suas pantufas pelo quarto, numa busca incessante pela compreensão de sua própria identidade e de seu processo de envelhecimento. Voz de Trompeta Pilar Smoje Gueico, David Monarte Serna | Chile, Santiago | 2023 | 12 min | Animação Um trompetista de 50 anos, incapaz de se comunicar com o mundo de outra forma que não pela música, tem seu trompete roubado pelos demônios com os quais convive diariamente. O evento o faz confrontar suas memórias e medos mais profundos para recuperá-la. 🎥 Programa Versões de Cinema Classificação indicativa: 16 anos Gauchito Gil Nacho Rocha, Florencia Calcagno | Argentina, Buenos Aires; Uruguai, Maldonado | 2024 | 4 min | Ficção Julián é um caminhoneiro devoto de Gauchito Gil, seu protetor nas viagens. Um milagre, porém, mudará sua vida para sempre. Hoje Eu Só Volto Amanhã Diego Lacerda | Brasil, Recife/PE | 2024 | 9 min | Animação Nas ladeiras de Olinda, Marina busca o êxtase carnavalesco. Seu trajeto é visto pelos olhos de dez personagens diferentes — e, para cada um deles, um(a) diretor(a) empresta seu olhar artístico. Mas, no meio de tanta gente, como encontrar o Carnaval? Javyju – Bom Dia, Kunha Rete Carlos Eduardo Magalhães | Brasil, São Paulo/SP | 2024 | 25 min | Ficção Num futuro próximo, a Terra foi devastada. Os povos indígenas sobreviveram em seus territórios, protegidos pelos encantados. Na antiga São Paulo, a aldeia Guarani do Jaraguá é uma das sobreviventes e recebe uma mensagem de esperança através de um sonho. O pajé convoca três jovens para uma jornada em busca de respostas. No Mundo da Lua Cleiton Schlindwein | Brasil, Timbó/SC | 2024 | 15 min | Ficção Sentados em uma mesa de bar, dois homens conversam sobre sonhos e ideias para um livro ou filme. Mas o diálogo desperta acontecimentos paralelos e algumas surpresas inesperadas. O Último é Mulher do Padre Yasser Socarrás | Brasil, Florianópolis/SC | 2024 | 15 min | Ficção Rato, um menino de 9 anos com deficiência física, sofre bullying dos colegas. Durante uma brincadeira de polícia e ladrão, é submetido a uma situação humilhante. O confronto com seu principal agressor dá a Rato a chance de enfrentar o medo e se vingar do abuso. 🎥 Programa Infantojuvenil Classificação indicativa: Livre Casa na Árvore Guilherme Lepca | Brasil, Curitiba/PR | 2024 | 9 min | Animação Para não ir à escola e passar o dia brincando, Ariel cria um plano para ficar resfriado. Mas as coisas não saem como o esperado, e ele aprende uma valiosa lição. Luthier Carlos González Pénagos | Colômbia, Bogotá | 2023 | 12 min | Animação Nas montanhas dos Andes, um solitário luthier tenta criar uma conexão mágica entre a natureza e seus instrumentos, construindo um violino especial para reviver o último condor vermelho — ave com quem compartilha um vínculo espiritual. Maréu Nicole Schlegel | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 2023 | 11 min | Animação Maréu só consegue dormir escutando o som das ondas de uma concha marinha. Quando a concha se quebra, ele pede ajuda ao mar e ao céu para reencontrar o som e conseguir dormir novamente. Raffi Ricardo Villavicencio | Chile, Villarrica | 2023 | 7 min | Animação Por meio da imaginação de Ema, uma menina de 6 anos, conhecemos como os humanos domesticaram os cães e tornaram-nos seus melhores amigos. A história é recontada de forma divertida e sensível através de Raffi, um cão hipercinético e curioso. 🎥Programa Longa Catarinense Classificação indicativa: Livre Aldo Baldin – Uma Vida pela Música Yves Goulart | Brasil, Urussanga, Florianópolis, Blumenau/SC; Porto Alegre/RS; São Paulo/SP; Belo Horizonte/MG; Rio de Janeiro/RJ; Alemanha, Stuttgart; Argentina, Buenos Aires; Inglaterra, Londres; Israel, Jerusalém; EUA, Nova York | 2024 | 114 min | Documentário Documentário operístico que narra a jornada do tenor catarinense Aldo Baldin, desde o início humilde no Brasil até o reconhecimento internacional como um dos maiores intérpretes de Bach nos anos 1980. Trabalhou com maestros como Sir Neville Marriner, Helmuth Rilling, Herbert von Karajan e Karl Richter. 