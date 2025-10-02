RN foi segundo estado do Nordeste menos visitado pelos turistas brasileiros em 2024, aponta IBGE
O Rio Grande do Norte foi o principal destino de 285 mil viagens realizadas pelos moradores dos domicílios brasileiros em 2024. O número é 10,09% menor do que o estimado no ano anterior (317 mil). O resultado colocou o estado na posição de segundo menos visitado da região Nordeste, atrás apenas de Sergipe (258 mil). As informações são do módulo sobre Turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "O levantamento traz os primeiros resultados que indicam a evolução da demanda doméstica por turismo após a pandemia de Covid-19. Em 2023, observamos a recuperação do setor após dois anos de números em baixa por causa dos efeitos da crise. Se em 2024 esperava-se um crescimento do turismo nacional, no entanto, os dados da pesquisa contrariaram as expectativas", explicou o analista da Pnad Contínua, William Kratochwill. LEIA MAIS Atividades turísticas do RN caem 2,7% em julho e estado tem pior resultado do Nordeste, diz IBGE A retração no número de viagens nacionais foi observada em oito estados. O RN teve a quarta maior queda (-10,09%), atrás de Rondônia (-17,17%), Goiás (-10,72%) e Rio Grande do Sul (-10,11%). A nível nacional, o Rio Grande do Norte foi 17º estado mais visitado em 2024, uma perda de duas posições em relação ao ano anterior. No Brasil, o número de viagens nacionais chegou a 19,8 milhões, uma variação de -0,47% ante o ano anterior. O RN foi o destino principal de 1,4% dessas viagens. O percentual era de 1,6% em 2023. RN teve pior desempenho do Nordeste no turismo Motivos para viagem e gasto médio Do total de viagens que tinha o estado potiguar como principal destino, 89,47% foram realizadas por motivo pessoal (255 mil), o que inclui “lazer”, “tratamento de saúde ou consulta médica” e “visita ou evento de familiares e amigos”. Em 2024, os moradores dos domicílios brasileiros gastaram em média R$ 2.384 por viagem para o Rio Grande do Norte. O dado considera apenas as viagens com pernoite em que ocorreram gastos. Com esse valor, o RN foi o quinto estado nordestino com o maior gasto médio – mesma posição ocupada em 2023. Ranking do gasto médio em viagens nacionais aos estados do Nordeste em 2024 Alagoas - R$ 3.790 Ceará - R$ 3.006 Bahia - R$ 2.711 Pernambuco - R$ 2.422 Rio Grande do Norte - R$ 2.384 Paraíba - R$ 2.040 Maranhão - R$ 1.605 Sergipe - R$ 1.557 Piauí - R$ 1.067 O levantamento do IBGE mostra que o montante desembolsado no RN é menor que o gasto médio das viagens nacionais para o Nordeste (R$ 2.523) e maior que a média nacional (R$ 1.843). No ranking nacional, o estado potiguar caiu uma posição e ficou em sexto lugar entre os estados com maior gasto médio do País. Alagoas manteve-se na primeira posição, com R$ 3.790 de gasto médio. No total, os brasileiros gastaram R$ 379,8 milhões em viagens ao RN em 2024, montante 8,94% menor que o gasto somado no ano anterior (R$ 417,1 milhões). Por dia, cada pessoa desembolsou R$ 284. Em média, os visitantes ficaram 7,3 pernoites no estado, aumento de um pernoite em relação a 2023 (6,3 pernoites). Em tempo de estadia, a liderança nordestina ficou com o Piauí, onde os visitantes permaneceram, em média, 14,8 pernoites. Potiguares viajaram menos em 2024 A pesquisa também apontam que os moradores do Rio Grande do Norte realizaram 244 mil viagens em 2024, quantidade 11,27% menor que a estimada no ano anterior (275 mil viagens). Essa foi a quarta maior queda entre os oito estados brasileiros que registraram recuo no número de viagens. Em 85% dos domicílios do RN, nenhum morador realizou viagem no período analisado pelo IBGE. O percentual era de 83,6% em 2023. Entre os motivos para não viajar, 39,2% dos potiguares alegaram “não ter dinheiro” e 20,2% disseram “não ter necessidade”, mas a pesquisa também mostra um crescimento de falta de tempo como justifica. Em 2024, “não ter tempo” cresceu 3,2 pontos percentuais em comparação com o ano anterior, sendo o motivo citado por 13,5% dos moradores do RN. Do total de viagens realizadas pelos potiguares, 240 mil tiveram destinos nacionais, sendo que 85,41% delas ocorreram por “motivos pessoais”. A pesquisa identificou que moradores do RN viajaram mais para cuidar da saúde e menos para visitar amigos e familiares no último em ano. Na comparação com 2023, os dados mostram um crescimento de 4% em viagens para “tratamento de saúde ou consulta médica”, que foram 27,4% do total de viagens por motivo pessoal, e uma redução de 6,3% nas viagens para “visita ou evento de familiares e amigos”, que ficou em 25,7%. O levantamento aponta, também, que os moradores dos domicílios do RN gastaram, em média, R$ 1.200 em viagens com pernoite nos estados brasileiros, contra R$ 1.162 no ano anterior. Já na forma de deslocamento, “carro particular ou de empresa” permanece o principal meio de transporte utilizado pelos moradores do RN em viagens (48,2%), embora a opção por avião tenha apresentado um pequeno crescimento de 0,3% em 2024, chegando a 12,1%. source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/02/rn-foi-segundo-estado-do-nordeste-menos-visitado-pelos-turistas-brasileiros-em-2024-aponta-ibge.ghtml