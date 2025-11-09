Aprenda receita de malassada de carne de sol
Malassada de carne de sol foi a receita apresentada no Inter TV Rural deste domingo (9) Inter TV Costa Branca O Inter TV Rural deste domingo (9) apresentou uma receita que tem muito sabor e nostalgia para os nordestinos. A malassada é uma espécie de omelete salgada feita com farinha de mandioca, muito comum na região. O prato é feito com ovos, vegetais e algum tipo de recheio - no caso da receita, a carne de sol - e tem um preparo prático. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ingredientes 4 ovos 100 g de carne de sol cozida, desfiada e refogada 80 g ou 4 a 5 colheres de sopa de farinha de mandioca 100 g de queijo coalho ralado grosseiramente 1 tomate maduro pequeno, sem sementes e cortado em cubos bem pequenos 1 pimenta de cheiro pequena, sem sementes e cortada em cubinhos pequenos 1 cebola roxa cortada em cubos pequenos Cebolinha, sal e azeite a gosto Inter TV Rural - Edição de 09/11/2025 Modo de preparo Vamos separar um recipiente espaçoso para o preparo da massa. Separamos a clara das gemas e nesse recipiente vamos colocar as claras e bater até que elas fiquem bem aeradas, no chamado ponto de neve. Após atingir esse ponto, incorporamos as gemas, misturando de baixo para cima, de forma suave para a clara não perder o ponto. Na sequência, temperamos com sal, acrescentamos a cebola, o tomate e a pimenta de cheiro e misturamos tudo, suavemente, para a clara não perder o ar. Depois, é hora de adicionar cebolinha e em seguida a farinha da mandioca em duas partes. Colocamos uma parte, misturamos e logo em seguida, colocamos o restante. Nesse ponto, a massa está pronta para ir para a frigideira. Untamos uma frigideira com um fio de azeite, colocamos uma parte da massa (metade). Espalhamos suavemente no fundo da frigideira. Por cima, acrescentamos o queijo coalho, distribuído de maneira uniforme e por cima, a carne de sol com uma camada bem generosa. Por cima, cobrimos o recheio com o restante da massa. Após organizar o preparo na frigideira, levamos ao fogo, tampamos a panela e aguardamos a parte de baixo ficar levemente dourada. Alguns minutos depois, ao observar que a borda começa a ficar dourada e o preparo começa a ficar firme, podemos virar para dourar o outro lado da malassada. Para virar podemos utilizar um prato, colocar em cima da frigideira, virar e colocar a preparação do lado contrário dentro da frigideira. Esperamos dourar essa parte também e estará pronto para servir. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/09/receita-malassada.ghtml