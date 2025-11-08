Lançamento da Revista Essência celebra o poder das histórias reais e o lado humano dos negócios

A noite da última sexta-feira (7) foi marcada por sofisticação, elegância, emoção e diversão durante o lançamento oficial da Revista Essência, realizado em Natal (RN). O evento reuniu empresários, comunicadores e convidados especiais em uma celebração que destacou o poder das conexões genuínas e das histórias que inspiram.





O encontro contou com palavras inspiradoras do idealizador da revista, o comunicador José Patrício Neto, que compartilhou sua motivação em criar um projeto editorial com propósito. “Vivemos em um tempo em que a imagem fala mais alto que a verdade. A Essência nasce para mostrar que por trás de cada conquista existem pessoas reais, com histórias, desafios e recomeços”, destacou Patrício durante o lançamento.

A noite seguiu com apresentações musicais de Thabata Medeiros, Thiago Novaes e DJ Tales Miranda, que garantiram o clima de celebração e leveza entre os convidados.

Uma revista que valoriza a essência por trás do sucesso

Criada pelo comunicador José Patrício Neto, a Revista Essência apresenta uma proposta inovadora e humanizada sobre o mundo dos negócios, trazendo para o centro da conversa o lado humano de quem empreende, cria e transforma. A publicação busca ir além dos números e das aparências, revelando o que realmente move pessoas e empresas de sucesso: a autenticidade e o propósito.

A primeira edição, lançada neste mês, chega ao público em formato impresso e digital, com distribuição no Rio Grande do Norte e catálogo disponível também na Amazon. Com foco em empreendedorismo, comportamento e estilo de vida, a revista se propõe a inspirar leitores por meio de histórias reais e de conteúdo editorial que valoriza o protagonismo humano.

Capa e protagonistas da 1ª edição

A edição de estreia traz como destaque oito mulheres potiguares que simbolizam a força, a coragem e a autenticidade por trás de grandes trajetórias profissionais. São elas:

Gisele Soares, Luciana Tito, Patrícia Vankoke, Ana Carla, Karla Guimarães, Ilana Barros, Tainan Cruz e Jarlene Marika (in memoriam). Cada uma representa, em sua área de atuação, a essência de quem faz a diferença com propósito e humanidade.

As entrevistas, conduzidas pelo próprio José Patrício, revelam bastidores de carreiras, aprendizados, superações e visões de futuro — uma narrativa que se propõe a inspirar sem idealizar.

Um projeto com propósito e expansão planejada

Segundo Patrício, a Revista Essência nasceu de uma inquietação: a de mostrar o que não cabe nos posts das redes sociais. “As pessoas veem o resultado, mas nem sempre conhecem a história. Eu quis criar um espaço onde as histórias verdadeiras fossem contadas com profundidade e sensibilidade”, explica o idealizador.

Com o sucesso da primeira edição, o projeto já planeja a 2ª edição da revista para março de 2026, com novas histórias, protagonistas e temas voltados ao desenvolvimento humano e empresarial.

A proposta é que cada edição da Essência não seja apenas uma publicação, mas uma experiência — um convite para refletir sobre o valor das conexões, das trajetórias e da autenticidade em um mundo cada vez mais digital.