Com menos de 1% de água, açude Itans registra mortandade de peixes
Seca e mortandade de peixes no Açude Itans, em Caicó Pescadores registraram nos últimos dias uma mortandade de peixes no açude Itans, em Caicó, na Região Seridó do Rio Grande do Norte. Os traballhadores gravaram vídeos que mostram a situação (veja acima). De acordo com o relatório mais recente do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), o Itans tinha 0,09% de volume de água em relação à capacidade total de armazenamento, que é de 75 milhões de metros cúbicos. O reservatório é considerado, atualmente, em volume morto. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A última sangria do Itans aconteceu no ano de 2009. Há alguns anos, o reservatório deixou de ser o responsável por abastecer a cidade de Caicó, que passou a receber água da adutora Manoel Torres, através do Rio Piranhas, em Jardim de Piranhas. Peixes mortos apareceram no Itans Redes sociais De acordo com o Igarn, a morte dos peixes no Itans tem ocorrido ocorre por conta do nível baixo de água. A situação também afeta agricultores da região, como Jonas José, que tem plantações às margens do açude. "A gente está aqui, como diz aquele ditado, se virando nos 30, se acabando aqui com o restinho. Eles [os outros trabalhadores] cavam aqui de mahã pra ir puxando uma 'aguinha' para ir terminando de aguar o que tem aqui ainda", falou. "Está muito difícil para o homem do campo. Não é só aqui não. Aqui nós ainda estamos atravessando com essa 'lama', como estou dizendo, mas você sai 1 km aqui ao redor que você vê tristeza". Peixes no Itans Reprodução Açude Itans, em Caicó, está no volume morto
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/12/acude-itans-mortandade-peixes.ghtml