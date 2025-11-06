Exposição imersiva sobre Ziraldo chega a Natal; saiba como retirar os ingressos
Exposição interativa sobre a obra de Ziraldo está em cartaz no Complexo Cultural Rampa, em Natal Heros Lucena/Assecom O Rio Grande do Norte é o primeiro estado do Nordeste a receber a exposição interativa “Mundo Zira” – Ziraldo Interativo”, que propõe uma imersão na obra do multiartista. A exposição foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (5), no Complexo Cultural Rampa, em Natal, e segue em cartaz até 26 de abril com entrada gratuita. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e, a partir do dia 6 também poderão ser retirados na bilheteria da Rampa. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Experiência imersiva Com curadoria da diretora do Instituto Ziraldo Adriana Lins e Daniela Thomas, filha do artista, “Mundo Zira” propõe uma experiência interativa em que o público se torna coautor das criações de Ziraldo. Painéis sensoriais, projeções e atividades lúdicas permitem a interação com personagens icônicos como O Menino Maluquinho, O Planeta Lilás, O Bichinho da Maçã, O Menino Quadradinho e A Turma do Pererê — primeira revista em quadrinhos colorida totalmente produzida no Brasil, lançada em 1959 e símbolo de resistência cultural durante o período da ditadura militar. Além de Natal, a exposição interativa passou por Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, reunindo mais de 400 mil visitantes em todo o país. Veja os vídeos que estão em alta no g1
