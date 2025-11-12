Terceira acusada de homicídio contra engenheiro civil no interior do RN vai a júri popular
Euriclides Góes Torres tinha 38 anos Arquivo Pessoal O homicídio do engenheiro civil Euriclides Gois Torres, assassinado em 23 de junho de 2019 no centro de Apodi, na região Oeste potiguar, ganhará um novo capítulo nesta quarta-feira (12): a terceira acusada do crime será julgada no Tribunal do Júri, conhecido como juri popular. Dois outros acusados já estão presos e condenados a mais de 16 anos de reclusão. Francisco de Freitas Filho e Raimundo da Costa Sousa Junior, o Júnior Pikachu, foram apontados como autor do disparo e mandante do crime, respectivamente. A terceira pessoa foi apontada à época do crime como companheira do Júnior Pikachu e foi implicada na acusação pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) como coautora no mando do crime. A defesa dela pediu a retirada do nome do processo, mas o Tribunal de Justiça do Estado analisou os recursos ingressados e devolveu para a Comarca de Apodi, determinando que ela fosse levada ao Tribunal do Júri Popular pelo assassinato do engenheiro Euriclides. O julgamento ocorre a partir desta quarta-feira (12) em Apodi. O júri está marcado para começar às 8h30, no Fórum Desembargador Newton Pinto. Nessa fase do julgamento, tanto acusação como a defesa farão uso da fala e após os argumentos, os sete jurados decidirão, com o resultado proferido pelo juiz Thiago Coelho Fonteles, ao final. Euriclides Gois Torres foi morto durante uma festa particular que acontecia ao lado da Associação Cultural Desportiva Apodiense (ACDA), no Centro da cidade. No dia do crime, a Polícia Militar informou que os relatos iniciais davam conta de que a vítima teria se envolvido em uma briga com uma pessoa e uma terceira teria atirado contra ela. De acordo com o MP, no entanto, o atirador matou o engenheiro sob promessa de receber recompensa financeira, feita pelo casal.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/12/juri-homicidio-engenheiro-morto-apodi.ghtml