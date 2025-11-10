Galpão que desabou na Grande Natal não tinha alvará de construção; duas pessoas morreram
Duas pessoas morrem após galpão desabar durante obra na Grande Natal A Polícia Científica do Rio Grande do Norte realizou uma perícia, neste domingo (9), para identificar possíveis causas do desabamento de um galpão em construção, que aconteceu último sábado (8) em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. A obra não contava com alvará de construção, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mudanças Climáticas (Semurb) do município. A prefeitura determinou o embargo da obra e informou que vai abrir um processo administrativo nesta segunda-feira (10) para investigar o caso. O galpão em obras desabou no fim da manhã do sábado (8) e vitimou Antonio Ferreira da Silva, de 35 anos, funcionário da obra, e Rodolfo Nobre, de 37 anos, filho do proprietário do imóvel. Uma terceira pessoa foi socorrida e levada ao hospital com vida. Galpão desabou em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, e deixou dois mortos PCI-RN/Divulgação Análise Segundo a Polícia Científica, os peritos de engenharia foram ao local do desabamento para coletar amostras e analisar vestígios e condições estruturais da obra, a fim de identificar o que causou o colapso. São avaliados fatores como possíveis falhas no projeto, execução da obra, materiais utilizados ou sobrecarga no sistema de sustentação. Além disso, o laudo poderá indicar as responsabilidades técnicas envolvidas e medidas preventivas que podem evitar ocorrências semelhantes. Perícia realizada no galpão que desabou na Grande Natal PCI-RN/Divulgação O órgão tem prazo de 30 dias, que ainda pode ser prorrogado, para concluir o documento e enviá-lo à Polícia Civil. Embargo A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante informou que, além do embargo total da obra, determinou uma vistoria no local e a abertura de processo administrativo. As sanções poderão incluir multas, demolição e outras penalidades previstas no Código de Obras e no Plano Diretor do Município.
