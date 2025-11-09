Inmet publica alerta de perigo de baixa umidade do ar em cidades do RN; mínima pode chegar a 12%
Alertas laranja e amarelo de tempo seco no Rio Grande do Norte, neste domingo (9) Inmet/Reprodução O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo por baixa umidade relativa do ar para este domingo (9) em 39 cidades do Rio Grande do Norte, principalmente localizadas no Alto Oeste potiguar. Outro alerta amarelo abrange 107 municípios. Segundo o Inmet, na área com alerta laranja, umidade deve variar entre 20% e 12%, níveis considerados muito baixos. A situação aumenta o risco de incêndios florestais e problemas à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Alerta laranja: abrange 39 cidades principalmente do Alto Oeste potiguarl Alerta amarelo: abrange 107 municípios do estado de diferentes regiões do estado, incluindo os 39 do alerta laranja. O órgão recomendou que a população consuma bastante líquido, evite atividades físicas intensas, não se exponha ao sol nos horários mais quentes do dia e use hidratante e umidificadores de ar para reduzir o desconforto. O alerta de perigo é o segundo nível mais alto emitido pelo Inmet e indica que as condições climáticas podem representar riscos à população. Período seco aumenta risco de incêndios no interior do RN Veja cidades em alerta laranja Água Nova Alexandria Almino Afonso Antônio Martins Coronel João Pessoa Doutor Severiano Encanto Francisco Dantas Frutuoso Gomes Ipueira Jardim de Piranhas João Dias José da Penha Lucrécia Luís Gomes Major Sales Marcelino Vieira Martins Paraná Patu Pau dos Ferros Pilões Portalegre Rafael Fernandes Rafael Godeiro Riacho da Cruz Riacho de Santana Rodolfo Fernandes São Francisco do Oeste São João do Sabugi São Miguel Serra Negra do Norte Serrinha dos Pintos Taboleiro Grande Tenente Ananias Timbaúba dos Batistas Umarizal Venha-Ver Viçosa Alerta amarelo abrange mais cidades Outro alerta amarelo, de perigo potencial causado pela baixa umidade, o menor na escala do Inmet, abrange os municípios acima e outros 68 de diferentes regiões do estado, cheganto até mesmo ao Agreste potiguar. De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, o que também exige cuidados com a saúde. Cidades com alerta amarelo Acari Assu Afonso Bezerra Água Nova Alexandria Almino Afonso Angicos Antônio Martins Apodi Augusto Severo Barcelona Bento Fernandes Bodó Caiçara do Rio do Vento Caicó Campo Redondo Caraúbas Carnaúba dos Dantas Cerro Corá Coronel Ezequiel Coronel João Pessoa Cruzeta Currais Novos Doutor Severiano Encanto Equador Felipe Guerra Fernando Pedroza Florânia Francisco Dantas Frutuoso Gomes Governador Dix-Sept Rosado Ipanguaçu Ipueira Itajá Itaú Jaçanã Janduís Japi Jardim de Angicos Jardim de Piranhas Jardim do Seridó João Câmara João Dias José da Penha Jucurutu Lagoa de Velhos Lagoa Nova Lajes Lajes Pintadas Lucrécia Luís Gomes Major Sales Marcelino Vieira Martins Messias Targino Monte das Gameleiras Mossoró Olho d'Água do Borges Ouro Branco Paraná Paraú Parelhas Patu Pau dos Ferros Pedra Preta Pedro Avelino Pilões Portalegre Rafael Fernandes Rafael Godeiro Riacho da Cruz Riacho de Santana Riachuelo Rodolfo Fernandes Ruy Barbosa Santa Cruz Santana do Matos Santana do Seridó São Bento do Trairí São Fernando São Francisco do Oeste São João do Sabugi São José do Campestre São José do Seridó São Miguel São Paulo do Potengi São Rafael São Tomé São Vicente Senador Elói de Souza Serra Caiada Serra de São Bento Serra Negra do Norte Serrinha dos Pintos Severiano Melo Sítio Novo Taboleiro Grande Tangará Tenente Ananias Tenente Laurentino Cruz Timbaúba dos Batistas Triunfo Potiguar Umarizal Upanema Venha-Ver Viçosa Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
