Operação em três estados investiga grupo suspeito de movimentar R$ 60 milhões com contrabando de cigarros
Grupo suspeito de contrabando de cigarros é alvo de operação no RN, PB e PE. Receita Federal/Divulgação Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (6) por forças de segurança federais e estaduais do Rio Grande do Norte busca cumprir nove mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, além de sequestros de bens de um grupo suspeito de contrabando de cigarros. Segundo a Polícia Federal e a Receita Federal, a Operação Karkinos, além do Rio Grande do Norte, mandados são cumpridos em cidades da Paraíba e Pernambuco. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A organização criminosa seria especializada na introdução, transporte, armazenamento e distribuição de cigarros contrabandeados. De acordo com a Polícia Federal, os investigadores estimam que, somente entre 2024 e 2025, o grupo movimentou valores superiores aos R$ 60 milhões. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Mais de 100 agentes atuam na operação. Estão envolvidas nas ações a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio de forças dos estados da Paraíba e de Pernambuco. A Justiça determinou medidas cautelares como o sequestro de ativos financeiros e bloqueio de bens da organização criminosa. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/06/operacao-cigarros-contrabandeados-rn.ghtml