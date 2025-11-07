'Golpe do Nudes': Idoso que perdeu R$ 500 mil foi extorquido durante 3 anos, diz delegado
Viatura da polícia em frente ao local onde os mandados contra o suspeito foram cumpridos Polícia Civil do Mato Grosso Um idoso potiguar que caiu no "golpe do nudes" e repassou mais de R$ 500 mil para o criminoso preso nesta quinta-feira (6) em Cuiabá, no Mato Grosso, foi vítima de extorsão durante três anos, segundo o delegado Kaio Estrela, responsável pela investigação. A vítima, que mora em Caicó, na região Seridó potiguar, procurou a Delegacia de Furtos e Roubos da cidade em fevereiro deste ano, de acordo com o investigador. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp "Não se resumiu a uma uma situação em si, mas a 3 anos de reiteração delitiva na prática do crime de extorsão que a vitima vinha sofrendo. E chegou um momento que ela não aguentava mais e nos procurou", disse o delegado. Ainda de acordo com o delegado, o autor do golpe nunca foi a Caicó e todo o crime era praticado pela internet. Ele exigia dinheiro para não divulgar imagens íntimas da vítima. Veja os vídeos que estão em alta no g1 "É um golpe que é normalmente praticado por criminosos que estão a uma certa distância da vítima e iniciam uma conversa despretensiosa, por vezes utilizando um cunho amoroso, mas que no decorrer desses diálogos, eles passam a trocar mensagens de conteúdo íntimo, fotos de nudez, coisas nesse sentido, e posteriormente iniciam as extorções", explicou o delegado. Segundo Kaio Estrela, o fato de o crime acontecer pela internet dificulta as investigações, que passam a ser mais demoradas, mas os policiais conseguiram identificar o autor do crime. O suspeito, de 29 anos, foi preso durante a Operação Cyber Guard, cumprida pela Polícia Civil do Mato Grosso, em Cuiabá, nesta quinta-feira (6). Ele é investigado pelo crime de extorsão cibernética. A operação cumpriu ainda três mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 460 mil, todos em nome do investigado. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça do Rio Grande do Norte. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/07/idoso-vitima-extorsao-falso-nude.ghtml