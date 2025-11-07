Lixo internacional é encontrado novamente em praia em Natal
Lixo asiático volta a parecer no litoral do RN O lixo internacional voltou a aparecer na Praia do Segredo, na Via Costeira, em Natal neste mês de novembro. Foi o que informou a Companhia de Serviços Urbanos (Urbana), empresa contratada pela prefeitura, que realiza serviços de limpeza na capital. Segundo a Urbana, os garis encontraram, na quinta-feira (6), garrafas de água, embalagens de macarrão instantâneo, chá verde, entre outros produtos alimentícios que estavam em idiomas asiáticos. "Esses resíduos não são gerados em Natal, mas chegam aqui trazidos pelas correntes marítimas. É um reflexo do mau gerenciamento dos plásticos em escala mundial, um problema que ultrapassa fronteiras e exige cooperação entre países", falou o presidente da Urbana, Alvamar Vale. Lixo encontrado nas praias de Natal Divulgação/Urbana 👉 No início deste ano, além de também ter sido encontrado na Via Costeira, o lixo internacional apareceu em pelo menos outras três praias do litoral do estado: Muriú (em Ceará-Mirim), Cabo de São Roque (Maxaranguape) e Búzios (Nísia Floresta). A Associação de Proteção e Conservação Ambiental Cabo de São Roque havia informado ao g1, na época, que desde 2018 esse tipo de lixo era encontrado nas praias. Uma pesquisa de 2021 da Associação apontou que, apenas na praia de Cabo de São Roque, havia lixo de 23 países diferentes. A associação apontou que esse lixo pode ter sido despejado por navios cargueiros que se aproximavam do litoral brasileiro para evitar algum custo a mais para descarregar o material nos portos. Lixo em Natal A Urbana informou que mantém a limpeza diária das praias, incluindo as áreas de menor movimentação e que tem "o compromisso com a preservação ambiental e o turismo sustentável". Segundo a Urbana, esse tipo de lixo internacional que foi encontrado na quinta-feira tem sido encontrado com frequência na Praia do Segredo, na Via Costeira. "O lixo de proveniência asiática tem realmente aparecido aqui. Semanalmente a gente tem visto o reaparecimento desse material", falou Fábio Kennedy, encarregado de serviços da Urbana. "A nossa presidência nos orienta diariamente a fazer todo o monitoramento disso, desse aparecimento desse material na praia de Ponta Negra, na Via Costeira, e nas demais praias", completou. Garrafa encontrada na praia do Segredo, na Via Costeira Divulgação/Urbana Segundo Fábio Kennedy, apenas na Via Costeira cerca de 20 a 30 sacos de lixo são recolhidos nessas limpezas e seguem o mesmo destino da coleta domiciliar. "O código encontrado nessas embalagans de garrafa pet, de cigarros, bebidas se mostram de uma outra nacionalidade. Esse material a gente tem encontrado e a gente define como material asiático, não só pelos dizeres que têm nos rótulos, como também pelo código de barras que tem uma numeração que pertence a um outro país", afirmou. A companhia informou ainda que desenvolve campanhas de conscientização sobre o descarte correto de resíduos e o uso responsável do plástico.
