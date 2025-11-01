Mãe de gêmeos autistas viraliza ao contornar resistência dos filhos ao contar que iria viajar; veja vídeo
Mãe de gêmeos autistas viraliza ao contar que iria viajar A mãe de dois irmãos gêmeos autistas viralizou nesta semana nas redes sociais ao contar aos filhos que ela iria para uma viagem internacional, ficando longe deles por alguns dias. A conversa foi gravada e cativou os seguidores pela forma como foi conduzida e como, ao final, ela conseguiu reverter a resistência deles em uma reação positiva. O vídeo foi gravado por Luci Maia, de 78 anos, que é mãe dos gêmeos Ângelo e Augusto, de 44. Apenas em uma rede social, ela possui mais de 2 milhões de seguidores. A família mora em Natal. O vídeo que viralizou mostra Luci conversando com os gêmeos em casa. "Eu tenho uma notícia para dar para vocês e eu queria que vocês compreendessem e aceitassem", começa ela, ao contar sobre a viagem. A primeira reação, de Ângelo, é de pedir que a mãe não faça a viagem: "Não pode, Luci, você não pode abandonar a gente aqui, não", diz. Ele segue: "Não, não vá, fica com a gente". A mãe continua a conversa com os dois, dizendo que faz tudo por eles e perguntando se eles não poderiam aceitar isso por ela. Luci lembra aos filhos que havia acabado de realizar uma vontade deles: levá-los à Festa do Boi, na Grande Natal. Ao perguntar mais uma vez se poderia viajar, Luci vê mais uma resposta resistente de Ângelo. "De jeito nenhum. Você não sai daqui coisíssima nenhuma", No desenrolar da conversa, ela explica que o pai deles não vai viajar e outros familiares também vão ficar com os dois durante esses dias. Ao final, ela consegue convencer os irmãos. A conversa termina com os dois pedindo presentes, como revistas, livros e roupas. Luci e os filhos no vídeo Redes sociais Viajar sem os gêmeos Ao g1, Luci Maia contou que ela viajou com a filha, o genro e os netos para um cruzeiro. Em outras oportunidades, já havia feito também esse tipo de viagem, mas que não tem como levar os gêmeos. "Das outras vezes, eles nunca nos acompanharam porque eles têm problema de seletividade alimentar, além de não comerem nenhuma comida diferente. Também, apesar da paixão por aviação, eles não andam de avião. Então, eu deixava com o coração partido, mas íamos", explicou. Luci contou que os filhos acompanharam os preparativos da viagem, mas sabiam apenas que a irmã iria, não a mãe. Sempre que eles perguntavam se a mãe iria, Luci dizia que não. "Eu sempre cortava, deixando para só dizer a eles quando faltasse no máximo dois dias, que eu sabia que eles iam me ver arrumando as malas e iriam perguntar. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eles ficam em cima me perguntando o que é, para onde vou, de que horas chego. Vasculham mesmo a minha vida", disse. Filhos de Luci, Ângelo e Augusto são gêmeos Redes sociais Luci contou que, quando foi contar, chamou os filhos para gravarem o vídeo. Mas, que, apesar da reação positiva no final, eles seguiram questionando se ela não poderia ficar. "Foi muito difícil a arrumação da mala, aquela coisa. Eles todo o tempo perguntando, todo o tempo dizendo que não, como era que ia ficar a vida deles", contou. "Apesar de no vídeo eles terem dito que deixavam eu ir, eles ficavam fazendo tipo uma chantagem emocional comigo. 'Como é que eu vou ficar sem você?' Esse esse tipo de coisa. E realmente isso me abala". A mulher contou que foi incentivada pelo marido a viajar, mesmo sem ele, e que tinha o sonho de conhecer Nova Iorque. Na viagem, também passou por Miami. 'Orgulho de ver meus filhos serem tão amados' Luci falou que, mesmo viajando, fala todos os dias com Ângelo e Augusto. "Eles ligam para mim toda hora por ligação de vídeo. É sempre perguntando que hora eu vou chegar, que horas é o voo, porque vão me pegar no aeroporto". Luci com os filhos Redes sociais Ela conta que uma hora após postar, o vídeo já tinha 300 mil visualizações. Até esta sexta, ele já tinha passado de 4 milhões. "O mais interessante são os comentários. Tá com mais de 23 mil. Isso me gratifica, claro e evidente que me deixa envaidecida, mas também me deixa preocupada. É uma coisa muito volumosa para mim, nunca esperava acontecer esse tipo de coisa. Essas redes sociais que eu entrei sem querer, sem nunca pensar que um dia ela ia se tornar tão grande como está", contou. Ela diz que o carinho que recebe das pessoas é gratificante. "É muito gratificante. E e me dá muito orgulho em ver meus filhos serem tão amados, tão queridos. Isso para mim não tem preço".
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/01/mae-de-gemeos-autistas-viraliza-ao-contornar-resistencia-dos-filhos-ao-contar-que-iria-viajar-veja-video.ghtml