'Maré vermelha' chama atenção na Praia de Pipa, no RN; entenda o que causa a coloração
'Maré vermelha' chama atenção na Praia de Pipa (Vídeo: Tibau Notícias/@tibau_noticias_pipa) Uma mancha avermelhada no mar entre as praias do Golfinho e de Cacimbinhas, em Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, chamou a atenção de curiosos neste fim de semana. Renata Panosso, professora do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, da UFRN, falou à Inter TV Cabugi que a coloração incomum é provavelmente um fenômeno conhecido como floração. "Esse fenômeno acontece porque as microalgas ou cianobactérias presentes naturalmente na água, elas encontram condições favoráveis para sua multiplicação, então elas acumulam milhões de células por litro de água e o pigmento que elas possuem é o que dá essa coloração na água. Então, dependendo do organismo, pode ser vermelho, pode ser verde, dependendo da espécie predominante", explicou. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Maré vermelha, em Tibau do Sul Tibau Notícias/@tibau_noticias_pipa A professora destaca ainda que "isso é um fenômeno natural, porém que está sendo intensificado nas últimas décadas por causa do aumento da concentração de nutrientes e matéria orgânica na água, vindo de esgotos e outras fontes, além do aumento da temperatura como consequência do aquecimento global e outras condições. Então, nesse cenário, as microalgas são favorecidas, algumas espécies, e crescem bastante, se multiplicam, a ponto de formar essa massa visível de pigmentos na água". Especialista fala sobre fenômeno "maré vermelha" ocorrido na Praia de Pipa A especialista reforça que a "maré vermelha" requer atenção dos banhistas. "É importante a gente destacar que o banhista pode ter algumas consequências ao tomar banho, mergulhar nessa água, como por exemplo, coceira, sensação de irritação nos olhos. Então, é interessante a gente evitar mergulhar e tomar banho nessa água com floração". A prefeitura de Tibau do Sul tomou conhecimento do caso e o encaminhou para os órgãos ambientais. "Diante do ocorrido, o município acionará os órgãos ambientais competentes, Ibama e Idema, para que realizem as devidas análises e emitam um diagnóstico técnico sobre as causas do fenômeno", destacou a prefeitura em nota.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/02/mare-vermelha-chama-atencao-na-praia-de-pipa-no-rn-entenda-o-que-causa-a-coloracao.ghtml