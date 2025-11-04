'Maria, José, Silva': Veja os nomes e sobrenomes mais comuns no Rio Grande do Norte
Maria e José estão entre os nomes mais populares do Brasil, segundo IBGE; veja sobrenomes O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) os nomes mais comuns no Rio Grande do Norte, com base nos dados do Censo 2022. Maria foi o mais frequente entre as mulheres potiguares: são mais de 363 mil, ou mais de 11% da população do estado. Entre os homens, o nome mais comum é José, que corresponde a pouco mais de 4,2% da população Já quando o assunto é sobrenome, Silva é de longe o mais usado no estado. São 919.522 moradores do RN. A cada 100 potiguares, 28 têm esse sobrenome. O Rio Grande do Norte segue uma tendência nacional: Maria, José e Silva também são os nomes mais comuns do país. Porém, o segundo sobrenome mais frequente no estado é Oliveira, superando Santos, que é ocupa essa posição no ranking nacional. Rita e João Outros nomes também chamam atenção no Rio Grande do Norte. O estado concentra o maior percentual da população com o nome Rita no país (0,35%). Seis das 10 cidades brasileiras com maior percentual de mulheres chamadas Rita são potiguares. A primeira colocada é Olho D'Água do Borges, no Oeste potiguar, onde 2,13% da população tem esse nome. O nome pode estar relacionado à Santa Rita de Cássia, de quem muitos potiguares são devotos. A imagem da santa localizada em Santa Cruz, na região Agreste, é a maior imagem católica do mundo. O estado também é o estado que concentra a maior proporção de pessoas com o nome de João (2,46%). Das 10 cidades brasileiras onde o nome é mais comum, cinco são potiguares. Em Jardim de Angicos, por exemplo 4,23% da população tem esse nome, a quarta maior proporção entre os municípios do país. Os 10 nomes femininos mais comuns no RN Maria - 363.560 pessoas Ana - 76.775 pessoas Francisca - 52.102 pessoas Antonia - 16.826 pessoas Rita - 11.629 pessoas Josefa - 10.277 pessoas Julia - 8.537 pessoas Vitoria - 7.489 pessoas Laura - 7.016 pessoas Leticia - 6.896 pessoas Os 10 nomes masculinos mais comuns no RN José - 139.098 pessoas Francisco - 108.298 pessoas João - 80.752 pessoas Antonio - 43.649 pessoas Pedro - 31.642 pessoas Luiz - 25.119 pessoas Carlos - 20.381 pessoas Lucas - 19.184 pessoas Paulo - 18.751 pessoas Manoel - 16.615 pessoas Os 10 sobrenomes mais frequentes no RN Silva - 919.522 pessoas Oliveira - 239.898 pessoas Santos - 220.180 pessoas Lima - 190.764 pessoas Souza - 163.129 pessoas Nascimento - 137.800 pessoas Costa - 137.685 pessoas Araujo - 119.298 pessoas Pereira - 100.091 pessoas Ferreira - 97.263 pessoas
