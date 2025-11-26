Morre Suzete Moura, conhecida na sociedade mossoroense e sogra do cirurgião de Natal, Dr. José Luiz





A noite desta terça-feira (25) foi marcada por uma triste notícia: faleceu, de causas naturais, a senhora Maria Suzete de Moura, aos 85 anos. Ela estava em Natal, onde realizava tratamento médico.

Suzete era conhecida da sociedade mossoroense, onde morou por muitos anos e era sogra do cirurgião Dr. José Luiz. Era amada e também conhecida por sua serenidade, generosidade e forte espírito de acolhimento, dona Suzete, para os íntimos, construiu laços profundos por onde passou e será lembrada com carinho por familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Velório e sepultamento

O velório acontecerá no Centro de Velório Sempre, ao lado do Tiro de Guerra. O sepultamento será realizado no Cemitério Novo. Os horários serão divulgados posteriormente.

Ela deixou filhas. Suely, Yara, Mary e Shirley, e neto Vinícius.

Deus conforte a família.