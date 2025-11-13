Policial militar condenado por tráfico de drogas é preso na Grande Natal Um policial militar foi preso nesta quarta-feira (12), na Grande Natal, após ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem também foi autuado por posse irregular de arma de fogo. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão definitiva contra Josemar Pessoa de Oliveira durante a manhã, dentro da “Operação Narke 5”, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os policiais localizaram o policial em um imóvel no bairro Parque da Lagoa, em Extremoz. O condenado não ofereceu resistência no momento da abordagem. Durante a ação, os policiais civis foram informados de que ele estaria atuando de forma informal como vigilante e, por isso, poderia estar armado. Questionado, ele confirmou possuir uma arma de fogo na residência. Militar também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo Polícia Civil do RN/Divulgação Em vistoria ao local indicado, a equipe apreendeu um revólver calibre .38 Special, municiado com cinco cartuchos intactos. Considerando que o militar havia perdido o porte funcional após sua reforma e não possuía autorização legal para estar com uma arma, também foi lavrado auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O material apreendido, incluindo o armamento e aparelhos celulares, foi encaminhado para perícia e análise. O conduzido foi levado à Delegacia, onde permaneceu autuado e ficará à disposição da Justiça. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/13/prisao-pm-condenado.ghtml