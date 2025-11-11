Feira Nacional do Camarão pretende movimentar mais de R$ 40 milhões em negócios
Feira Nacional do Camarão começa nesta terça (11) em Natal Divulgação Natal recebe a partir desta terça-feira (11) até a próxima sexta (14) a 21ª edição da Feira Nacional do Camarão, considerado o maior evento da aquicultura e da carcinicultura das Américas. A programação acontece no Centro de Convenções de Natal, na Via Costeira. A expectativa para 2025 é de que o evento supere os R$ 40 milhões em negócios futuros registrados no ano passado. Uma das entidades participantes do evento, o Banco do Nordeste anunciou que planeja fechar R$ 3 milhões em negócios diretos e prospectar mais R$ 15 milhões em negócios futuros. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC), organizadora da feira, a expectativa é de que o evento reúna mais de 7 mil visitantes, 200 expositores e 60 palestrantes nacionais e internacionais vindos de países como França, Bélgica, Noruega, México, Vietnã, China, Singapura, Equador, Chile e EUA. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O evento destaca o protagonismo do Nordeste, especialmente do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba na carcinicultura brasileira e a aprovação da nova lei potiguar de incentivo ao setor carcinicultor. A feira ocorre em um momento de aquecimento da aquicultura brasileira, que reúne a carcinicultura (cultivo de camarões) e a piscicultura (criação de peixes), além de ostras e macro alga. Governo sanciona lei que incentiva interiorização do camarão Em 2024 a produção nacional de camarão cultivado foi de 210.000 t, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, gerando um valor estimado de R$ 5,0 bilhões. Já a piscicultura brasileira alcançou uma produção de 968 mil toneladas, movimentando cerca de R$ 10,2 bilhões, com destaque para os estados do Amapá, Paraná, São Paulo e Bahia. No cenário global, o cultivo de camarões deve atingir 7,8 milhões de toneladas em 2025, consolidando-se como um dos setores mais dinâmicos do agronegócio mundial. O Brasil já figura entre os sete maiores produtores do planeta, com potencial crescente de produção e exportação. “A Fenacam é uma vitrine estratégica para ampliar nossa competitividade, trocar experiências e atrair investimentos para toda a cadeia produtiva da aquicultura e da carcinicultura. É um espaço de conhecimento e fortalecimento da relação entre produtores, empresas e o poder público”, diz o presidente da ABCC e da Fenacam, Itamar Rocha. VEJA A PROGRAMAÇÂO COMPLETA AQUI Discussões Fenacam será realizada no Centro de Convenções de Natal Divulgação A programação da Fenacam 2025 contempla ainda simpósios técnicos, painéis internacionais e mesas-redondas que abordarão assuntos centrais para o avanço da aquicultura moderna, como: Méritos e limitações da aplicação da Inteligência Artificial na aquicultura em viveiros; Panorama e desafios da produção e do mercado mundial do camarão marinho cultivado; Oportunidades e gargalos do mercado de carcinicultura no Brasil; A visão de um especialista estrangeiro sobre as promessas e desafios da aquicultura brasileira; Sustentabilidade e economia azul: caminhos para a expansão responsável da piscicultura e carcinicultura; Novas tecnologias em nutrição, biossegurança e genética de espécies cultivadas O evento contará também com o XXI Simpósio Internacional de Carcinicultura, o XVIII Simpósio Internacional de Aquicultura, com a III Recarcina – Rede Nacional de Carcinicultura, que trará palestrantes do Brasil e do Equador. Outra novidade é a Cozinha Show, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que funcionará das 16h às 20h durante todos os dias da feira. O espaço promoverá demonstrações culinárias ao vivo e degustações de pratos à base de camarão e peixe, valorizando o produto que move a economia potiguar. Incentivo Um dos temas abordados no evento será a Lei Complementar nº 798/2025, sancionada pela governadora Fátima Bezerra, que criou o Programa de Interiorização da Carcinicultura no Rio Grande do Norte. A nova lei incentiva a expansão do cultivo de camarão para o interior do estado, oferecendo isenção de taxas de outorga e licenciamento ambiental para pequenos e médios produtores, a fim de estimular o desenvolvimento econômico regional e a geração de empregos fora do litoral. Abertura A abertura oficial da Fenacam ocorre às 19h desta terça-feira (11), com a presença de autoridades, empresários e representantes do setor produtivo. A programação técnica acontecerá das 8h30 às 13h, e a visitação à XXI Feira de Aquicultura será sempre no horário das 14h às 22h, de quarta à sexta-feira. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
