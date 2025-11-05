Viatura da PM é atingida durante tiroteio entre policiais e criminosos na Zona Leste de Natal
Marca de tiro em viatura da PMRN após confronto com criminosos Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por pelo menos dois disparos durante um confronto entre militares e criminosos na madrugada desta quarta-feira (5) na Zona Leste de Natal. Segundo a PM, o caso aconteceu por volta das 3h50 após a equipe se deparar com cerca de 15 criminosos armados e usando roupas camufladas que saíam de uma área de mata. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A corporação informou que a equipe fazia um patrulhamento de rotina nos bairros de Tirol e Petrópolis, nas proximidades da Av. Hermes da Fonseca, quando viu uma motocicleta de cor preta com dois indivíduos em atitude suspeita. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Diante da situação, a equipe resolveu realizar abordagem na Rua Trairi. Nesse momento, os policiais ouviram vários disparos de arma de fogo na área de mata próxima à 1ª Companhia de Polícia do 1º Batalhão da PM, em Mãe Luiza. Ainda de acordo com a PM, a equipe seguiu em direção à companhia e, ao chegar nas imediações do cruzamento da Av. João XXIII com a 2ª Travessa, visualizou os cerca de15 indivíduos trajando roupas camufladas. Durante a ação, os suspeitos se abrigaram atrás de um carro localizado na 2ª Travessa e abriram fogo contra a equipe policial, atingindo a viatura. Marcas de tiros na viatura da PMRN Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi Houve confronto e os criminosos fugiram em direção à área de mata. A equipe da PM pediu apoio pelo rádio e recebeu apoio de outras equipes da corporação. Durante as buscas no local, os policiais encontraram diversas cápsulas deflagradas e outras intactas de diferentes calibres, no entanto nenhum suspeito foi preso. O material foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Material apreendido pela polícia após tiroteio com criminosos em Natal Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
