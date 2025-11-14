Vídeo mostra sons de tiros no bairro Mãe Luiza em Natal Um tiroteio de grandes proporções foi registrado na noite desta quinta-feira (13) no bairro Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal. Vídeos gravados por moradores mostram sons de vários disparos de arma de fogo. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Por causa dos tiros, por volta das 20h, a Unidade Mista de Saúde, que oferece serviços de emergência em saúde 24 horas teve as portas fechadas, por decisão da direção. No momento em que os disparos começaram, cerca de 20 profissionais e outras 20 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, estavam dentro da unidade sendo atendidas. Os atendimentos foram direcionados para o Hospital dos Pescadores. Vídeos mostram sons de dezenas de tiros na Zona Leste de Natal; viatura da PM foi atingida em confronto Como as portas estavam fechadas, os profissionais de saúde não souberam informar se alguém procurou atendimento durante o tiroteio. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas ao local para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo em uma área de mata nas proximidades do bairro. "Com a chegada das equipes, indivíduos suspeitos fugiram novamente para a área de mata", informou a corporação. Segundo a polícia, não houve confronto entre policiais e criminosos. "As diligências continuam intensificadas na região para restabelecimento da tranquilidade", informou a corporação. Tiros foram gravados no bairro Mãe Luiza, em Natal Reprodução Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/11/14/tiros-mae-luiza-natal.ghtml
Home Principal Vídeo mostra sons de tiros no bairro Mãe Luiza em Natal; unidade mista de saúde fechou as portas