Fim das Autoescolas? Medida do governo Lula "acabou" com as autoescolas, mas facilitou a vida de quem precisa







O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A principal mudança é o fim da exigência de aulas em autoescolas, medida que, segundo o governo, deve reduzir custos e burocracia.

A resolução ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União para entrar em vigor. Entre os pontos principais, segundo postou o Ministro dos transportes, Renan filho são:





👉 Principais mudanças:





• Curso teórico 100% gratuito e online, pelo app CNH do Brasil ou site do Ministério.

• Custo total pode cair até 70%, já que aulas teóricas passam a ser gratuitas e as práticas ficam mais flexíveis.

• Aulas práticas obrigatórias reduzidas para 2h, podendo ser feitas com autoescolas ou instrutores autônomos autorizados.

• Autoescolas continuam existindo — mas deixam de ser o único caminho.

• Instrutores autônomos terão identificação oficial no app, garantindo segurança e transparência.

• Uso do carro próprio é permitido nas aulas práticas, desde que acompanhado por instrutor autorizado.

• Sem prazo máximo para concluir o processo, evitando perda do procedimento por falta de tempo ou dinheiro.

• Primeiro reteste gratuito em caso de reprovação.

• Acessibilidade garantida com Libras, legendas e materiais adaptados.

• Mudanças também beneficiam categorias C, D e E, deixando tudo mais ágil e menos burocrático.





Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. A expectativa é que as mudanças aumentem o número de condutores regularizados e diminuam a informalidade