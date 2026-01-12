Realidade virtual em expansão global

Sandbox VR inaugura uma nova unidade em Viena (Austria) e traz uma nova dimensão de entretenimento imersivo

A capital austríaca acaba de ganhar uma das experiências de realidade virtual mais avançadas do mundo. A Sandbox VR, presente em dezenas de cidades globais — incluindo Londres, Paris, Nova Iorque, Los Angeles, Singapura e Hong Kong — inaugurou oficialmente sua unidade em Viena, trazendo para a cidade um novo patamar de entretenimento tecnológico e social.

A Sandbox VR, que já conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo, encontra‑se atualmente em forte expansão internacional, com dezenas de novas unidades previstas para os próximos anos. A chegada a Viena reforça essa trajetória de crescimento e coloca a capital austríaca no mapa das experiências imersivas mais avançadas do mundo. Com o sucesso global da marca e o entusiasmo crescente por entretenimento tecnológico, seria extremamente positivo ver a Sandbox VR expandir‑se também para o Brasil!

Combinando captura de movimento em tempo real, coletes hápticos e ambientes virtuais de alta fidelidade, a Sandbox VR oferece aventuras que fazem o público sentir-se dentro de um filme de ação, ficção científica ou suspense. É uma experiência coletiva, pensada para grupos de amigos, famílias, colegas de trabalho e todos que procuram algo diferente, dinâmico e memorável.

Uma experiência que redefine o conceito de realidade virtual

A Sandbox VR diferencia-se por permitir que os jogadores vejam seus próprios corpos e os dos seus companheiros dentro do ambiente virtual, com movimentos precisos e naturais. A tecnologia cria uma sensação de presença impressionante: correr, desviar, lutar, cooperar — tudo acontece de forma intuitiva e física.

O resultado é uma experiência que mistura cinema, videogame e teatro interativo, com uma intensidade que dificilmente se encontra em outras formas de entretenimento.

Em 2024, a Sandbox VR recebeu mais de 1,4 milhão de jogadores em suas unidades globais.

Alem disso a empresa ultrapassou US$ 200 milhões em receita acumulada e só em 2024, gerou US$ 75 milhões em vendas.

A Sandbox VR é considerada uma das empresas de VR fora‑de‑casa mais bem‑sucedidas do mundo com um crescimento acelerado, e com dezenas de novas unidades sendo abertas globalmente.

Os jogos disponíveis na Sandbox VR Viena

A unidade de Viena oferece um catálogo variado de aventuras, cada uma com narrativa própria, desafios específicos e estilos visuais distintos. Entre os jogos disponíveis pela Sandboxs, temos: Stranger things, Rebel Moon, Dead Wood Valey, Amber Sky, entre outros.

E claro, nós testamos!

Tivemos a oportunidade de participar de um jogo do Round 6 (chamado no exterior de Squid Game):

Inspirado no fenômeno global Round 6 (como é chamado no Brasil), este jogo coloca os participantes diretamente dentro do universo da série. Os jogadores tornam-se concorrentes em desafios icônicos, como Red Light, Green Light, enfrentando tensão, estratégia e momentos de pura adrenalina. A ambientação é fiel ao estilo visual da produção, permitindo que fãs sintam a emoção de “estar lá”, mas com total segurança e muito humor entre amigos.

Ao final do jogo (que dura aproximadamente 30 minutos) você ainda tem oportunidade de ver um vídeo com um resumo do seu próprio jogo comparando a sala onde você estava na realidade com as imagens do ambiente virtual! O que se torna na verdade, uma bela recordação pois você pode fazer o download do vídeo para assistir e mostrar para seus amigos depois!

Um novo marco no entretenimento vienense

Com a chegada da Sandbox VR, Viena passa a integrar o mapa global das experiências imersivas de última geração. A combinação de tecnologia avançada, narrativas envolventes e interação social transforma cada sessão em algo único — ideal para aniversários, eventos corporativos, encontros entre amigos ou simplesmente para quem deseja experimentar algo totalmente novo.

A inauguração reforça a posição de Viena como uma cidade que valoriza inovação, cultura e experiências de alta qualidade. E, para quem entra pela primeira vez em uma sala da Sandbox VR, a sensação é clara: o futuro do entretenimento já chegou.

A Sandbox VR encontra‑se em plena expansão internacional, abrindo novas unidades em várias capitais europeias e norte‑americanas. Com o crescimento acelerado da marca, seria extremamente positivo ver a experiência chegar também ao Brasil, onde o público jovem e as grandes metrópoles oferecem um mercado vibrante e ideal para este tipo de entretenimento imersivo!

Vamos aguardar!

SANDBOX VIENNA:

Columbusplatz 7–8, Vienna-Austria

Website: https://sandboxvr.com/vienna







Viena/Austria - 10 Janeiro 2026







