Realidade virtual em expansão global
Sandbox VR inaugura uma nova unidade em Viena (Austria) e traz uma nova dimensão de entretenimento imersivo
A capital austríaca acaba de ganhar uma das experiências de realidade
virtual mais avançadas do mundo. A Sandbox VR, presente em dezenas de
cidades globais — incluindo Londres, Paris, Nova Iorque, Los Angeles, Singapura
e Hong Kong — inaugurou oficialmente sua unidade em Viena, trazendo para a
cidade um novo patamar de entretenimento tecnológico e social.
A Sandbox VR, que já conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo,
encontra‑se atualmente em forte expansão internacional, com dezenas de novas
unidades previstas para os próximos anos. A chegada a Viena reforça essa
trajetória de crescimento e coloca a capital austríaca no mapa das experiências
imersivas mais avançadas do mundo. Com o sucesso global da marca e o entusiasmo
crescente por entretenimento tecnológico, seria extremamente positivo ver a
Sandbox VR expandir‑se também para o Brasil!
Combinando captura de movimento em tempo real, coletes
hápticos e ambientes virtuais de alta fidelidade, a Sandbox VR oferece
aventuras que fazem o público sentir-se dentro de um filme de ação, ficção
científica ou suspense. É uma experiência coletiva, pensada para grupos de
amigos, famílias, colegas de trabalho e todos que procuram algo diferente,
dinâmico e memorável.
Uma experiência que redefine o conceito de realidade virtual
A Sandbox VR diferencia-se por permitir que os jogadores vejam seus
próprios corpos e os dos seus companheiros dentro do ambiente virtual, com
movimentos precisos e naturais. A tecnologia cria uma sensação de presença
impressionante: correr, desviar, lutar, cooperar — tudo acontece de forma
intuitiva e física.
O resultado é uma experiência que mistura cinema, videogame e teatro
interativo, com uma intensidade que dificilmente se encontra em outras formas
de entretenimento.
Em 2024, a Sandbox VR recebeu mais de 1,4 milhão de jogadores
em suas unidades globais.
Alem disso a empresa ultrapassou US$ 200 milhões em receita acumulada
e só em 2024, gerou US$ 75 milhões em vendas.
A Sandbox VR é considerada uma das empresas de VR fora‑de‑casa mais bem‑sucedidas
do mundo com um crescimento acelerado, e com dezenas de novas unidades sendo
abertas globalmente.
Os jogos disponíveis na Sandbox VR Viena
A unidade de Viena oferece um catálogo variado de aventuras, cada uma
com narrativa própria, desafios específicos e estilos visuais distintos. Entre
os jogos disponíveis pela Sandboxs, temos: Stranger things, Rebel Moon, Dead
Wood Valey, Amber Sky, entre outros.
E claro, nós testamos!
Tivemos a oportunidade de participar de um jogo do Round 6 (chamado no
exterior de Squid Game):
Inspirado no fenômeno global Round 6 (como é chamado no Brasil), este
jogo coloca os participantes diretamente dentro do universo da série. Os
jogadores tornam-se concorrentes em desafios icônicos, como Red Light, Green
Light, enfrentando tensão, estratégia e momentos de pura adrenalina. A
ambientação é fiel ao estilo visual da produção, permitindo que fãs sintam a
emoção de “estar lá”, mas com total segurança e muito humor entre amigos.
Ao final do jogo (que dura aproximadamente 30 minutos) você ainda tem
oportunidade de ver um vídeo com um resumo do seu próprio jogo comparando a
sala onde você estava na realidade com as imagens do ambiente virtual! O que se
torna na verdade, uma bela recordação pois você pode fazer o download do vídeo
para assistir e mostrar para seus amigos depois!
Um novo marco no entretenimento vienense
Com a chegada da Sandbox VR, Viena passa a integrar o mapa global das
experiências imersivas de última geração. A combinação de tecnologia avançada,
narrativas envolventes e interação social transforma cada sessão em algo único
— ideal para aniversários, eventos corporativos, encontros entre amigos ou
simplesmente para quem deseja experimentar algo totalmente novo.
A inauguração reforça a posição de Viena como uma cidade que valoriza
inovação, cultura e experiências de alta qualidade. E, para quem entra pela
primeira vez em uma sala da Sandbox VR, a sensação é clara: o futuro do
entretenimento já chegou.
A Sandbox VR encontra‑se em plena expansão internacional, abrindo novas
unidades em várias capitais europeias e norte‑americanas. Com o crescimento
acelerado da marca, seria extremamente positivo ver a experiência chegar também
ao Brasil, onde o público jovem e as grandes metrópoles oferecem um mercado
vibrante e ideal para este tipo de entretenimento imersivo!
Vamos aguardar!
Columbusplatz 7–8, Vienna-Austria
Website: https://sandboxvr.com/vienna