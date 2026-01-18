Morre a professora Eurenice Moura, referência na educação da Zona Rural e mãe do vereador Suetôneo

Na manhã deste domingo (18), Patu amanheceu de luto. Faleceu, aos 89 anos, a professora Eurenice Moura, uma figura histórica para o ensino local, mãe do vereador Suetôneo e sogra do ex-vice-prefeito Gilberto Moura.

Dona Eurenice, ou "Tia Nen" como era carinhosamente conhecida, deixa um legado imensurável. Reconhecida por sua atuação incansável na educação, sobretudo na Zona Rural, ela foi muito mais que uma educadora: foi uma agente de transformação social em uma comunidade que carecia de acesso e oportunidades.

Ao longo de anos, a professora Eurenice enfrentou os desafios do ensino no campo com amor e resiliência, alfabetizando e orientando gerações de estudantes. Sua postura ética e seu compromisso fizeram dela uma referência, sendo lembrada por muitas famílias da região.

Legado Familiar e Político

Além de sua contribuição profissional, Eurenice Moura era o pilar de uma família respeitada. Mãe do vereador Suetôneo, ela sempre foi apontada pelo parlamentar como sua maior incentivadora e exemplo de retidão. A influência de sua mãe na valorização do próximo é frequentemente citada pelo vereador como base de sua atuação na vida pública.

Repercussão

A notícia do falecimento gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais. Ex-alunos, amigos e autoridades manifestaram pesar.

É uma grande perda para a cidade.

Nós do Diário Potiguar deixamos nossos sentimentos e que Deus conforte a família.



