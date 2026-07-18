Natal registra mais de 100 mm de chuva em 12 horas e equipes da Prefeitura mantêm monitoramento





As equipes da Prefeitura do Natal seguem mobilizadas e acompanhando as condições meteorológicas na cidade após as chuvas registradas entre a noite desta sexta-feira (17) e a manhã deste sábado (18). Em algumas regiões, entre 19h e 7h, o acumulado ultrapassou os 100 milímetros em um intervalo de 12 horas, conforme dados dos pluviômetros automáticos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).

Os maiores volumes foram registrados em Pajuçara, com 105 milímetros, e no Tirol, com 104,4 milímetros. Também foram registrados acumulados expressivos em Salinas (92 mm), Sarney (84 mm) e Parque da Cidade (81 mm). A média de precipitação registrada pelos equipamentos em operação foi de 82,6 milímetros no período analisado. Apesar do volume de chuva, até a emissão deste boletim não havia registro de ocorrências graves.

O município permanece sob Alerta Amarelo para chuvas intensas e ventos fortes, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de Alerta Moderado para risco hidrológico, divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A Prefeitura do Natal mantém uma ação integrada entre a Defesa Civil e as secretarias municipais para acompanhar, em tempo real, as condições meteorológicas, monitorar as áreas mais suscetíveis a alagamentos e atuar de forma preventiva diante de qualquer ocorrência.

A população pode acionar a Defesa Civil para comunicar alagamentos, risco de deslizamentos ou outras ocorrências em áreas vulneráveis.

Canais de atendimento

Os chamados podem ser registrados por meio da assistente virtual Estela, disponível no WhatsApp pelo número (84) 3232-4900. Em casos de emergência, também estão disponíveis os seguintes canais de atendimento:

Defesa Civil: 190

Corpo de Bombeiros: 193

STTU: 156 (ocorrências de trânsito)