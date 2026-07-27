Tristeza: Adolescente de 16 anos morre atr*pelado por motorista com sinais de embriaguez na Grande Natal





Um adolescente de 16 anos, identificado como Lucas Moisés da Silva Freitas, morreu após ser atropelado em uma praça de São José de Mipibu, na Grande Natal. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (24), quando o jovem corria com um amigo na Praça Capitão José da Penha. Lucas foi socorrido e internado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer na madrugada de segunda-feira (27).

O motorista responsável pelo atropelamento foi preso em flagrante pela Polícia Militar, apresentando sinais de embriaguez. No sábado (25), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. O caso gerou grande repercussão na cidade, já que o condutor foi apontado como estando sob efeito de álcool no momento do acidente.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi indiciado por três crimes: embriaguez ao volante, condução de veículo automotor incompatível com a via e lesão corporal grave com uso de álcool. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e responsabilizar o acusado conforme a lei