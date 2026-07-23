PF apura desvio em obra de mirante no RN

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação Vista Encoberta, que investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo recursos destinados à construção de um mirante turístico em Patu, no interior do Rio Grande do Norte. O contrato previa o repasse de R$ 980 mil, mas a obra permanece inacabada mesmo após o prazo inicial de execução ter expirado.

Segundo a PF, há indícios de que a empresa responsável não tinha estrutura compatível com o porte da obra, além de movimentações financeiras consideradas atípicas, como saques fracionados e operações para ocultar a origem dos recursos.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços da cidade, autorizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). Os investigados poderão responder por peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro