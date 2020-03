Chuvas marcam final de semana no interior do RN

O Rio Grande do Norte registrou chuvas acumuladas superiores a 100mm no final de semana, especialmente nas regiões Oeste e Central do estado, conforme Boletim Pluviométrico emitido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN).

Os municípios de Serrinha dos Pintos, Porta Alegre (no Oeste) registraram, respectivamente, 146 milímetros (mm) e 130,6mm, foram os que mais choveram de sexta (06) até manhã de ontem (09), seguido de Santana dos Matos, na região Central com 134mm. No total, 95 pontos registraram ocorrência de chuva no período. O boletim completo pode ser acessado em





Previsão





A semana começa com previsão de céu parcialmente nublado e com maior possibilidade de chuvas na região Oeste do Estado hoje (10), nas regiões Oeste e Central do Rio Grande do Norte, aponta a análise da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). “A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCANS), que influencia na diminuição da umidade, diminui as chances de chuvas nas regiões Leste e Agreste do RN neste início da semana”, disse o Chefe da Unidade, Gilmar Bristot.





Já a partir de quarta-feira (11), a previsão é de chuvas em todas as regiões do estado devido a volta a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o RN. “No sábado e domingo há a previsão de pancadas de chuvas mais fortes no litoral leste”, completou Bristot.





Para o interior, nas regiões serranas, a temperatura deve variar entre 22°C e ultrapassar os 35°C e na capital potiguar a variação é entre 24°C e 32°C.





Abaixo a previsão do tempo para esta semana:





Segunda-Feira (09/03) - Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas na região Oeste.





Terça-Feira (10/03) –Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas nas regiões Central e Oeste.





Quarta-Feira (11/03) - Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as Regiões.





Quinta-Feira (12/03) – Céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as Regiões.





Sexta-Feira (13/03) - Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas em todas as regiões.





Sábado (14/03) – Predominância de Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas. Possibilidades de chuva forte no Litoral Leste.





Domingo (15/03) – Predominância de Céu parcialmente nublado em todo o Estado com pancadas de chuvas. Possibilidades de chuva forte no Litoral Leste.





Com informações da Imprensa

