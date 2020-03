Não Perca: Últimos dias para participar do Concurso de Redação de Cartas

Redações devem ser encaminhadas aos Correios até o dia 20 de março





Continuam abertas as inscrições para a etapa estadual do 49º Concurso Internacional de Redação de Cartas, cujo tema é “Escreva uma mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos”. Podem participar escolas públicas e privadas de todo o Rio Grande do Norte.





Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), e realizado no Brasil pelos Correios, o concurso objetiva estimular jovens e crianças a expressarem sua criatividade e a melhorarem seus conhecimentos linguísticos, por meio da redação de cartas.





Cada escola pode selecionar até 2 redações de alunos na faixa etária até 15 anos de idade para representá-la e encaminhar as redações e as respectivas fichas de inscrição para os Correios até a data limite de 20 de março. Os textos, do gênero carta argumentativa, devem ser produzidos em língua portuguesa, ser relacionados estritamente ao tema e conter, no máximo, 800 (oitocentas) palavras.





O primeiro colocado e sua escola receberão prêmios em dinheiro e participarão da fase nacional. O primeiro lugar nacional representará o Brasil na etapa internacional. O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas, o endereço para postagem das redações, a ficha de inscrição e o formulário de redação estão disponíveis no site dos Correios.





Brasil no Concurso de Cartas – Em 48 edições, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de vencedores na etapa internacional, ficando atrás apenas da China. O Brasil já ganhou 3 medalhas de ouro (1972 /1988 / 2006), 2 medalhas de prata (1978 / 1980), 2 medalhas de bronze (1992 / 2015) e recebeu menções honrosas na etapa internacional em 2009, 2012, 2016, 2017 e 2018 (ano em que o RN representou o país). A realização do concurso é uma das ações de responsabilidade social desenvolvidas pelos Correios.