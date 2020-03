Empresária inova com mais de 70 tipos de brigadeiros

Prestes a completar quatro anos, Je t’aime cookies possui diferencial com carrinho e sabores





Prestes a completar quatro anos, a Je t’aime Cookies já ganhou o coração e festa de diversos famosos. Com seus doces gourmet, a trajetória da empresa e suas receitas tem destaque televisivo e em variadas comemorações. Atualmente são uma média de 70 sabores diferentes de brigadeiros, o que gera curiosidade e inovação.





As opções vão desde tradicionais a etílicos e especiais. “Não precisamos ter somente o básico. Quando iniciei o carrinho de brigadeiros vi diversas empresas com a mesma ideia, mas elas possuíam somente os sabores normais, eu quis ser diferente, gosto de surpreender os meus clientes”, conta a idealizadora do projeto, Sayonara Tozzi.





Ainda, a empreendedora explica que “muitas pessoas ficam confusas ou surpresas quando se apresenta o cardápio dos 70 sabores”, com isso, as opções podem abraçar tanto os paladares adultos quanto infantis.





Movida pela sua paixão gastronômica, a jovem se inspira tanto em novidades de sabores em alta quanto nos gostos dos clientes para compor as inovações. Uma das principais causas é mostrar que o brigadeiro vai muito além do chocolate, e as novidades podem sim ser favoritas. “Um grande exemplo é o sabor de milho com coco, antes as pessoas ficavam apreensivas, depois que conheceram se tornou queridinho para muitos”, revela a confeiteira.





O carrinho de brigadeiro segue um design rústico, que combina com a decoração desde chá de bebê, até casamentos, aniversários e festas de debutante. A quantidade de brigadeiros escolhidos é decidida com o dono da festa, com direito a degustação de sabores.





“O mundo precisa saber que não existe somente o brigadeiro de chocolate, e estamos aqui para provar essa verdade, e fazer com que provem- literalmente”, finaliza Sayonara.





Je t’aime Cookies

Instagram: @jetaimecookies

ABC Paulista