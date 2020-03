Etna lança campanha Mais por Menos e oferece oportunidade para quem quer renovar a casa gastando pouco

Com ações imperdíveis para este mês, a loja oferece mais de 7 mil itens para casa e decoração





Durante o mês de março a Etna, referência no segmento de casa, decoração, móveis e utilidades domésticas, proporcionará ao cliente uma experiência real de design, gastando pouco. Com isso a loja traz a oportunidade de o consumidor comprar cinco produtos das mais diversas linhas - exceto para móveis e eletro portáteis – pagando apenas quatro, sendo o item de menor valor grátis. Vale ressaltar que está inclusa na campanha uma ampla variedade de itens de decoração, iluminação, cama, mesa e banho, tapetes, cortinas e utensílios domésticos indispensáveis para a casa.





Além disso, a campanha trará mais uma oportunidade imperdível para o cliente, pois terá móveis incríveis com até 70% off. Para ter a casa dos sonhos, a Etna melhora a condição de pagamento com parcelamento em até 12x sem juros.





SEMANA DO CONSUMIDOR





Na Semana do Consumidor, a Etna oferecerá, entre os dias 7 e 15 de março, frete grátis para móveis a partir de R$ 499,90 para todo o território brasileiro. Essa é mais uma possibilidade que o consumidor terá para adquirir o móvel favorito. A promoção é válida nas lojas físicas e no site.





*Campanha por tempo limitado consulte o regulamento.





Sobre a Etna: Fundada em 2004, a Etna é referência no segmento de móveis, decoração, cama, banho, iluminação e utilidades domésticas. Com mais de 20 mil produtos em seu portfólio, a marca se destaca por oferecer uma solução completa para quem busca itens de casa e decoração, mantendo a sua proposta de valor: Design ao seu Alcance. Sempre à frente das últimas tendências, a Etna possui 13 lojas espalhadas pelo país, além do e-commerce, que pode ser acessado pelo endereço: www.etna.com.br





Por Willen Benigno de Oliveira Moura