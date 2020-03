Umbro Brasil lança versão da chuteira Fifty, com variedade maior de numeração, que atende ao público feminino

Sereias da Vila e Nati protagonizaram campanha que apresenta o catálogo da marca inglesa com modelos femininos

Imagem: Reprodução Instagram Umbro





Atenta aos anseios dos clientes, marca com um dos catálogos de chuteira mais extensos do País, a Umbro Brasil lança nova versão da chuteira Fifty, dessa vez com variedade maior de numeração, que vai do 34 ao 44. Os modelos femininos serão contemplados em todo o silo, com um design moderno e mudanças especiais para atletas de habilidade e velocidade.





Para a campanha de lançamento, a Umbro traz como uma das protagonistas a Nati, jogadora-mirim do Avaí, sensação no último ano por sua incrível capacidade com a bola no pé. O mote da ação é que mulheres envolvidas com o esporte bretão digam o que é o futebol para elas, o que Nati faz com precisão: “Futebol para mim é diversão.”





A campanha também trabalha com as Sereias da Vila para o lançamento da nova versão da chuteira. Para mostrar a expansão dessa grade feminina, craques como Brena, Ketleen e Erikinha calçam a chuteira e contam também o que significa o futebol para cada uma.





A ação junto às Sereias e a jovem atleta Nati reforçam o posicionamento da Umbro dentro do universo feminino do futebol, ampliando suas linhas de chuteiras, uniformes e artigos esportivos em geral. A nova Fifty chega com a mescla entre as cores azul turquesa e azul escuro, e possui solado para campo, society e futsal.





Sobre a Umbro





