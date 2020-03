Filho é morto e pai fica ferido durante ataque a tiros em Umarizal na região Oeste Potiguar

Crime de homicídio registrado na tarde desta terça feira 03 de março de 2020, na cidade de Umarizal, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um jovem de 19 anos e o pai dele foram alvejados por disparos de arma de fogo naquela cidade.

Sidney Samir da Silva Miranda,conhecido como "Sidim" não resistiu aos ferimentos e morreu no quinta de sua casa Já o pai dele, conhecido como "Pita"foi socorrido para o hospital da cidade e aparentemente não corre risco de morrer.





A PM recebeu informações de testemunhas que dois homens em uma moto Honda Biz de cor verde foram vistos saindo do local após os disparos. No hospital o pai de Sidim relatou para a polícia, que ainda entrou em luta corporal com os atiradores, numa tentativa de impedir a morte do filho, mas sem êxito.





O corpo do jovem foi recolhido após a perícia no local, realizado pela equipe da unidade do ITEP de Pau dos Ferros. Este é o quinto homicídio registrado em Umarizal neste ano de 2020. A Polícia Civil vai investigar o caso.





Fim da Linha