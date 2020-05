Paciente terá que consentir uso da Cloroquina

CREMERN condiciona uso de medicamentos às suas recomendações e consentimento do paciente









O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (CREMERN) divulgou em seu portal, nesta quarta-feira (20), as Recomendações nº 04/2020 nas quais estabelecem critérios e condições para a prescrição de medicamentos em pacientes com diagnóstico de COVID-19. O documento foi aprovado em sessão plenária realizada na última segunda-feira (18).





O CREMERN esclarece diante mão que a Câmara Técnica de enfrentamento à COVID-19 e os Conselheiros do CREMERN estão cientes da falta de evidências científicas robustas para o tratamento dessa enfermidade. No presente momento, o descompasso entre os efeitos da pandemia e as respostas da ciência exigem um olhar diferenciado sobre essas observações.





As diretrizes apresentadas visam priorizar a avaliação médica precoce e nortear a prescrição médica segura, estando direcionadas para o tratamento das três fases clínicas e fisiopatológicas identificadas da COVID-19. A proposta atual seguirá a dinâmica científica e poderá ser modificada, sempre que necessário.





O médico deverá apresentar a proposta terapêutica de forma clara para os seus pacientes, que deverão ter ciência das evidências existentes até o momento e dos eventuais efeitos adversos do tratamento. A autonomia do médico e do paciente deverá ser respeitada.





O documento completo com todas as recomendações para os MÉDICOS está disponível no Portal do CREMERN ( cremern.org.br ).





Por Assessoria CREMERN