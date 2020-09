Auxílio Emergencial poderá ser mantido em R$ 600,00, diz deputado

André Janones(AVANTE), Deputado Federal mineiro, mais uma vez utilizou o seu canal para passar uma informação importante sobre o Auxílio Emergencial. André é um dos políticos que defendem a manutenção do valor em R$ 600,00. André Janones(AVANTE), Deputado Federal mineiro, mais uma vez utilizou o seu canal para passar uma informação importante sobre o Auxílio Emergencial. André é um dos políticos que defendem a manutenção do valor em R$ 600,00.





No último vídeo postado em seu canal no Youtube, o parlamentar disse que não desistirá até que tal benefício seja mantido e que a população não venha a sofrer com a diminuição do mesmo.





A proposta do governo é de R$ 300,00 para dar continuidade até dezembro, no entanto, as discussões não acabaram e segundo Janones ainda será possível com a ajuda da população nas redes sociais, manter o auxílio no valor original de R$ 600,00.





Veja o vídeo na integra: