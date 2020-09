Uma estudante brasileira de 22 anos morreu após cair no poço de um elevador de um prédio em Bueno Aires, na Argentina. O caso ocorreu última sexta-feira, 4. Ana Karolina Lara Ferreira Fernandez morava na capital argentina, onde cursava medicina.





Ana caiu do 13º andar. No dia do acidente, segundo a mãe da jovem, Silvana Lara Ferreira, ela saia com amigos para comemorar uma nota boa em uma prova de patologia e não viu que o elevador não estava no andar.





Por G1