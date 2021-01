Governo de SP começa a distribuir segundo lote de vacinas do Butantan para o Brasil

“Todos nós temos parentes e pessoas ou que sofreram a COVID ou que perdemos com a COVID. E outras pessoas que estão se sentindo salvas ou na esperança de, muito em breve, receberem a vacina. Estamos todos felizes por ajudarmos a linha de frente, médicos e profissionais de saúde que estão ajudando a salvar vidas no Brasil”, afirmou Doria.





As demais doses envasadas, rotuladas e embaladas no Butantan a partir de matéria-prima enviada da China serão liberadas tão logo passem pela inspeção de controle de qualidade do instituto.





No último domingo (17), o Butantan distribuiu 6 milhões de doses da vacina desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science. Com a segunda remessa, agora são 6,9 milhões de um total de 8,7 milhões de doses estabelecidas em cronograma firmado com o Ministério da Saúde para entrega até 31 de janeiro. Até abril, o Butantan entregará 46 milhões de vacinas contra o coronavírus para todo o país.





Com o registro emergencial desta sexta, o Butantan não precisa de nova autorização da Anvisa para uso das 35,2 milhões de unidades que serão envasadas em São Paulo a partir de insumos vindos da China. O instituto aguarda aval do governo chinês para receber 5,4 mil litros em insumos a granel nas próximas semanas.