Vergonha Nacional: Roubo de vacinas no RN ganha destaque na mídia brasileira

Imagem: Divulgação

O RN protagonizou nesta segunda-feira(22) cenas que não existem palavras para descrever. O roubo e o sumiço das vacinas, mesmo depois da prisão dos suspeitos é uma mistura de descaso e absurdo fora do normal.





Essa situação deplorável que viveu o nosso estado chamou a atenção do mundo e foi destaque nos principais veículos de imprensa e gerou um receio na possibilidade de repetição de outros caso no Brasil. E começar por aqui é o que nos deixa mais envergonhados.





Mais do que a vergonha de termos sido destaque nacional negativo é o fato de que as vacinas até o momento não foram encontradas. Não sabemos exatamente qual era o propósito dos assaltantes nem quem se beneficiou destas, no entanto, o que resta é um sentimento de revolta por saber que tantas pessoas precisam ser vacinadas para acabar com esse mal que está ceifando vidas no nosso estado e no Brasil.





Ainda aguardamos o desfecho para não ficarmos marcados como o estado da impunidade.