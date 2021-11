ENEM: Muitas questões, pouco tempo. Estudantes reclamam de tempo de aplicação das provas

Valter Campanato/Agência Brasil





Muitas questões, pouco tempo. Essa é uma das inúmeras reclamações que os estudantes fazem em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2021.





No segundo dia de provas, os temas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias possuem 90 questões onde a maioria necessita de leitura de grandes enunciados e da realização de muitos cálculos.





Para a realização desta prova é dado 5 horas. Se fizermos um cálculo rápido os candidatos tem em torno de 3 minutos para responder às questões, fora o tempo de repassar para o caderno de questões.





"É muito curto o tempo...", relata estudante ao Diário Potiguar. Outro dispara: "no final eu tive que chutar muitas para não zerar..."