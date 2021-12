Há 8 anos morria Paul Walker, o Brian de Velozes e Furiosos

Imagem: Divulgação

Conhecido pelo personagem de Brian O'Conner, o ator Paul Walker, há 8 anos, no dia 30 de novembro de 2013, num sábado, deixava todos impactados por sua repentina partida, aos 40 anos de idade, após um acidente automobilistico.

Paul, ator americano da sequência "Velozes e Furiosos", foi um artista marcante e protagonista que interpretava Brian, um policial disfarçado que interage com Dominic Toretto (Vin Diesel) para tentar levá-lo para a justiça. No decorrer da "saga" acabam ficando amigos e toda a história, quem é fã, já conhece.

Paul morreu em um acidente de carro no sul da Califórnia, nos EUA, durante um evento beneficente para a sua organização "Reach Out Worldwide". Ele era passageiro no carro do amigo Roger Rodas e ambos perderam a vida. A notícia foi publicada inicialmente pelo site TMZ. O Carro que Paul e o amigo estavam era um Porsche Carrera GT, e teria batido em um poste e em uma árvore e sem seguida pegado fogo. De acordo com a Polícia do condado de Los Angeles, o acidente acontecera por volta das 15h30, hora local.

Se fosse vivo, Paul estaria com 48 anos.