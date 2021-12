Última semana de exposição da CASACOR Rio Grande do Norte é marcada pelo Special Sale

Uma edição surpreendente e cheia de afeto. A CASACOR Rio Grande do Norte 2021 segue para os últimos dias e encerra com a realização do Special Sale. Em exposição até domingo, dia 12 de dezembro, das 16h às 22h, a Mostra oferece ao público, nesta última semana, a oportunidade de levar para casa peças de mobiliário, decoração, modulados e bancadas em pedra, com descontos especiais a partir de 30%.





A compra e venda são realizadas de forma presencial. Todos os produtos participantes da ação estão devidamente etiquetados e sinalizados no circuito de visitação. Consultores das marcas e recepcionistas dos ambientes estão disponíveis para esclarecimento de dúvidas e demais informações.





Neste ano, a Mostra está localizada na Rua Mipibu, 754, no bairro Petrópolis, em uma casa pertencente ao casal de empresários Tuiza e Luís Flor. Regida pelo tema “A Casa Original”, os franqueados da CASACOR Rio Grande do Norte, Cesar Revorêdo e Luciano Almeida, contam com um elenco formado por 34 profissionais da arquitetura, do design de interiores e paisagismo, que aplicaram, na prática, em 21 ambientes, ideias sobre o reintegrar-se ao lar, agregando tecnologia, funcionalidade, bem-estar, requinte e arte.





A CASACOR é uma das empresas do Grupo Abril. É reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Conta com o patrocínio master da Deca e traz como Tinta Oficial a Coral. No Rio Grande do Norte, tem ao lado parcerias como Todeschini Natal, Agaé Showroom, Realize, Moura Dubeux e Café São Braz.





CASACOR Rio Grande do Norte e Special Sale





Data: Até 12 de dezembro de 2021

Local: Rua Mipibu, 754 – Petrópolis, Natal/RN (por trás do Colégio Maria Auxiliadora)

Horário de Funcionamento

De terça a domingo: das 16h às 22h





Bilheteria

R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia-entrada)

– Idoso a partir de 60 anos;

– Estudante apresentando o documento válido ou declaração que comprove;

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando documento válido com foto.