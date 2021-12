Atriz de Carrossel, Noemi Gerbelli, morre aos 68 anos

Imagem: Reprodução





Segundo informações repassadas ao Diário Potiguar, a atriz Noemi Gerbelli, que ficou conhecida ao interpretar a Diretora Olívia, na novela do SBT "Carrossel", morreu na noite desta quarta-feira, 01. A notícia foi compartilhada pela sobrinha da atriz, no perfil do Instagram.