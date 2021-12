EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária









A Associação dos Artesãos da Vila e Praia da Praia de Ponta Negra, sem fins lucrativos, localizada na rua Vereador Manoel Coringa de Lemos N°S/N CEP: 59090190, Vila de Ponta Negra, Natal RN





Convoca todos os Associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 15/12/2021, no Conselho Comunitário da Vila de Ponta Negra, Natal RN As 18:00 para discutir a nomeação da Junta Governativa e seus cargos, sendo indicados os senhores: *Gilbsom Tavares Cabral, Irineu Carneiro e Antônio Rogério de Lima, Sócio Fundadores*





Natal, 04 de dezembro de 2021