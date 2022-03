DEJOUR CLUB





Balneário Camboriú terá primeira plataforma náutica itinerante do mundo para lazer e eventos





Empreendimento será inaugurado neste semestre com patrocínio da Glück, copo térmico premium oficial da plataforma





Balneário Camboriú vai ganhar, ainda neste semestre, a primeira Plataforma Náutica Itinerante, com direito a Spa, entretenimento e lazer para todas as idades. A DEJOUR Club tem o intuito de ser um atrativo turístico revolucionário para as crianças, jovens e famílias, capaz de gerar vivências que que ficarão nas lembranças da diversão náutica. Empreendimento terá patrocínio da Glück, empresa americana de copos térmicos premium.





Um dos sócios da Glück, Marlos Almeida, explica que a marca não trata apenas de copos térmicos reutilizáveis, mas representa um estilo de vida. "Nossos produtos são feitos com material e design premium, com uma tecnologia que proporciona mais eficiência para manter as temperaturas quentes e frias das bebidas, superando a expectativa dos consumidores mais exigentes e acompanhando esses consumidores nas mais diversas ocasiões. Nada melhor do que aliar todos esses benefícios a um empreendimento inovador".





A plataforma terá aproximadamente 950m², localizada a 250 metros de areia, perto do Molhe da Barra Sul, projetada para receber 700 pessoas com uma concepção de exclusividade, uma iniciativa turística náutica de bem-estar, com períodos de música e divertimento que a cidade demanda.





O nome "DEJOUR" teve influência na icônica música de Alceu Valença, La Belle de Jour, associada não apenas à personagem da canção, mas também à beleza dos dias quentes e ensolarados que tornarão as experiências memoráveis a bordo do floating club por onde ele passar.





Os sócios Álvaro Garnero, Reinaldo Oliveira, Lucas Araújo e Marlon Cristiano escolheram o município para o lançamento do primeiro floating club itinerante do mundo por Balneário Camboriú ser uma das cidades mais desenvolvidas nessa área.





Segundo Reinaldo Oliveira, que trabalha há 10 anos no segmento de eventos, "Balneário é uma cidade linda, próspera, de belas praias, com pessoas alegres e hospitaleiras que recebem de braços abertos turistas de todo o mundo. É também uma cidade que busca estar na vanguarda da inovação", afirma.





Os principais ramos da DEJOUR são: o Sun Lounge com espreguiçadeiras de luxo voltadas ao mar, onde os visitantes podem aproveitar o dia com uma vista maravilhosa e o Pool Loungue, com sofás pertos do mar. Os ambientes mais almejados são 12 camarotes com vagas para barcos de muitos tamanhos. Para chegar até a DEJOUR, além do acesso por barco particular ou jet ski, o clube proporcionará um serviço diário translado com capacidade para levar até 80 pessoas a cada 30 minutos.





Vale a pena ressaltar que esse será o primeiro clube flutuante do mundo com as qualidades itinerantes e garante a criação de espetáculos por meio da música e do entretenimento náutico do país.