Vila Galé e Mangueira preparam feijoada open bar e open food

Evento acontece no dia 02 de abril no Vila Galé Rio de Janeiro. A programação conta com apresentações da bateria da escola e presença vip da rainha de bateria Evelyn Bastos.





O hotel Vila Galé Rio de Janeiro e a Estação Primeira de Mangueira estão se preparando para receber os foliões na tradicional feijoada de pré-carnavalesca, que acontece no próximo sábado (2). Os ingressos contemplam refeição e bebidas à vontade.





A programação conta com o show do grupo de samba Só Damas, apresentações da bateria da escola e presença vip da rainha de bateria Evelyn Bastos e do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Squel Jorgea e Matheus Olivério.





Os ingressos custam R$ 350 por pessoa e inclui buffet completo de uma saborosa feijoada, acompanhamentos, saladas e sobremesas. As bebidas disponíveis são água, suco, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipiroska. O prato típico brasileiro será preparado no restaurante Versátil, que fica dentro do hotel, comandado pelo chef Deraldo Bomfim.





"Estamos nos preparando para receber os foliões com uma boa variedade de comida e bebida. Queremos que esta edição da feijoada seja marcada pela retomada do Carnaval", afirma o gerente do hotel, João Matos.





Os ingressos podem ser adquiridos por meio do e-mail rio@vilagale.com ou presencialmente no Vila Galé Rio de Janeiro.





Serviço Feijoada

Data: 02 de abril

Horário: 12h30 às 16h

Valor: R$ 350

Local: Vila Galé Rio de Janeiro, localizado na rua Riachuelo, 124, Lapa





Sobre o Grupo Vila Galé





A Vila Galé é a maior rede de Resorts do Brasil o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 36 unidades hoteleiras: 27 em Portugal (Algarve, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira) e nove no Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Pernambuco, Touros, Angra dos Reis e São Paulo), com um total de 8.064 quartos.