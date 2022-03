Josimar Junior retorna às pistas na Porsche Cup

Piloto Josimar Júnior retorna ao automobilismo em 2022 na Porsche Cup C6 Bank Mastercard, maior competição monomarca da América Latina. O pernambucano estará a bordo do carro #77, com o qual dividirá com o piloto Sérgio Ramalho, nas provas de Endurance, durante o segundo semestre. Sua estreia será no final de semana de 02 e 03 de abril, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, quando acontece a primeira etapa da 16ª temporada da categoria.





Josimar participou dos primeiros treinos da categoria na semana passada. Para a temporada, estará a bordo do modelo Porsche 911 4.0. "O primeiro contato com o Porsche foi muito positivo. Fiquei impressionado com o desempenho e confiabilidade do carro, além da rapidez de toda a equipe em contornar eventuais transtornos. A pilotagem dele é muito prazerosa, por conta de toda tecnologia e desempenho presentes no carro. A expectativa para a estreia do campeonato é muito boa. Participar do maior campeonato monomarca da América Latina é um privilégio e vou tentar aproveitar o máximo possível.", afirma.





Neste ano, os competidores vão pilotar o modelo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, especialmente modificados para as provas brasileiras. O modelo tem câmbio sequencial de seis velocidades, sistema de troca de marcha 100% eletrônica, com maior precisão, velocidade e responsividade na alteração de marchas. O motor tem potência de 510HP (25 a mais que na versão anterior) e um torque de 470Nm. Os pneus traseiros, por sua vez, ficaram mais resistentes para suportar as velocidades mais altas do carro, que supera os 250 km/h. O volante tem botões mais próximos das mãos dos pilotos, que contam com um grande painel de instrumentos em LED.





Para sua temporada de estreia na Porsche Cup, Josimar vai disputar as provas pela classe Sprint. "O formato do campeonato é interessante e os competidores podem participar, ao mesmo tempo, em três subcategorias diferentes dentro da Sprint, a Challenge, a Challenge Sport e a Challenge Trophy, nas quais os pilotos são distribuídos conforme suas experiências. Grande parte do grid da Sprint conhece bem o campeonato. Disputarei pela Challenge Sport, e espero me adaptar rápido para ser competitivo na geral de toda divisão. Este é meu objetivo", relata.





Para as etapas de Endurance, a partir do segundo semestre deste ano, Josimar contará, no volante, com a parceria do conterrâneo Sérgio Ramalho. "Ele é um ótimo piloto, com uma vasta experiência em diversas categorias no Brasil. Tenho trabalhado com ele há cinco anos, o que traz uma sintonia muito grande", explica.





Embora seja sua estreia em um carro diferente, a pista que será o palco do debute é bem conhecida do pernambucano. "O Autódromo de Goiânia é muito bom e tem a maior reta do Brasil. Além de ser seguro e muito prazeroso de guiar, pois alterna curvas de alta, média e baixa velocidade. A capital de Goiás também é um local muito agradável e tem um público que gosta muito de automobilismo. Já corri uma vez em Goiânia, pela GT Sprint Race, em dupla com Rodrigo Sperafico, e foi uma experiência interessante", compara.





O piloto, de 44 anos, fez carreira toda no kart, iniciou em 2014, conquistou alguns títulos como o de Campeão Paraibano F4 em 2014 e 2015, de Campeão Pernambucano Sênior 2T em 2014 e Campeão Paraibano Sênior 2T em 2018. É campeão da Sprint Race Brasil e vice-campeão da Overall de 2019 em uma brilhante temporada de estreia na competição pela categoria GP. Em 2020, a quinta posição na classificação final do campeonato na categoria PROAM, no Overall e no torneio da GT Sprint Race Brasil.





Sobre a Porsche Cup C6 Bank Mastercard





Maior evento de GT da América Latina, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard realiza campeonatos no Brasil desde 2005. É a maior categoria monomarca e monogestão do País, mandando para a pista a cada evento cerca de 40 carros, rigorosamente idênticos. Os modelos usados na categoria são o Porsche 911 GT3 Cup, das gerações 992 e 991-2. É o carro de competição mais produzido e vendido no mundo, realizando corridas tanto em eventos-suporte de categorias como F1, 24H de Le Mans, IMSA etc, quanto em eventos proprietários. No Brasil o campeonato tem nove etapas, sendo seis de sprint (com duas corridas de até 30 minutos cada) e três de endurance, com provas de 300 a 500 km e os pilotos formando tripulações de duplas ou trios.





Josimar Júnior disputará a Porsche Cup e, para as provas sprint, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte da Dislub, Exmed e JBS Motors.





Mais informações do piloto:

Instagram, Facebook: @josimarjunior.racing