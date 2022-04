Hotelaria: Swiss Education Group domina ranking mundial de escolas de hospitalidade

Entre as oito melhores escolas de "Gestão de Hospitalidade e Lazer" no mundo, classificadas pelo QS Rankings, metade faz parte do Swiss Education Group (SEG), instituição suíça que atua na área de Educação. Uma delas, a Swiss Hotel Management School, ficou com o terceiro lugar mundial, segundo o ranking divulgado neste mês de abril.

Campus Caux do Swiss Hotel Management School (Divulgação SEG)





Todas as outras três escolas do Swiss Education Group classificaram-se no Top 8: a César Ritz Colleges Switzerland ficou com o sexto lugar global; o Hotel Institute Montreux, com o sétimo; e a Culinary Arts Academy Switzerland, com o oitavo. Os rankings são compilados por analistas de ensino superior que apresentam uma análise comparativa independente baseada em critérios de desempenho acadêmico e no feedback de profissionais da indústria, indicando excelência acadêmica e reputação entre empregadores do setor.





Segundo Gustavo Soncini, consultor do Swiss Education Group no Brasil, graças às parcerias feitas dentro do setor acadêmico, bem como com os principais atores do setor, as escolas do Swiss Education Group oferecem programas de graduação relevantes, que combinam teoria com prática e enfatizam a empregabilidade e o desenvolvimento pessoal de seus alunos. Ao longo dos anos, o grupo também vem estabelecendo uma sólida rede de ex-alunos em todo o mundo, muitos deles brasileiros. "Entre os brasileiros que buscaram nossas escolas temos desde novas gerações de tradicionais famílias da Hotelaria e Gastronomia, até perfis de profissionais bem-sucedidos em outras profissões, que buscam uma virada na carreira em uma área promissora e apaixonante", revela Soncini.





"É uma honra ser reconhecido mais uma vez como um solucionador a nível mundial em formação na área de hospitalidade. Atribuo este desempenho ao nosso alto nível de especialização e à relevância da nossa grade curricular, que atende às necessidades futuras da indústria em todos os aspectos", afirma Dominic Szambowski, reitor da Swiss Hotel Management School.





A Culinary Arts Academy Switzerland é a única escola culinária incluída neste ranking, uma prova de seus altos padrões a nível mundial e da abordagem suíça no ensino das artes culinárias. Um sólido enfoque no desenvolvimento de habilidades práticas e profissionais garante que os alunos tenham um excelente nível de formação e venham a se tornar grandes chefs e consigam abrir seus próprios negócios. "Estes rankings são a comprovação dos esforços que investimos em nosso ensino todos os dias. Cada uma de nossas escolas está empenhada em manter este padrão de excelência, sem deixar de estar sempre atenta ao que está por vir. É por isso que inovação e sustentabilidade são essenciais para nossa abordagem e nos certificamos de que essas habilidades estejam totalmente integradas em nossa grade curricular", acrescenta Tanja Florenthal, reitora das César Ritz Colleges Switzerland e da





Culinary Arts Academy Switzerland.





Já o Hotel Institute Montreux se destaca pelo feedback especialmente gratificante que recebe dos empregadores e de outros parceiros do grupo em relação às habilidades adquiridas por seus alunos. Este indicador demonstra o forte apelo da empregabilidade dos alunos após a formatura. Ulrika Björklund, reitora do Hotel Institute Montreux, acrescenta: "Estamos





constantemente sintonizados com a indústria da hospitalidade e estamos preparando nossos alunos de forma condizente. O setor encontra-se em constante evolução, estão sendo criadas funções inexistentes até então, sem mencionar temas como digitalização e sustentabilidade, que desempenham um papel fundamental em nossos programas atualmente", diz.





Sobre o Swiss Education Group





Com quase 40 anos de experiência em formação em gestão de hospitalidade, artes culinárias e negócios, e com raízes na tradição suíça de hospitalidade, o Swiss Education Group busca equipar os profissionais de amanhã com as habilidades de liderança e empreendedorismo necessárias na indústria da hospitalidade e muito além dela. As escolas do Swiss Education Group oferecem uma ampla variedade de cursos de bacharelado, mestrado e especializações, possibilitando que os alunos escolham cursos que atendam às suas necessidades e interesses de aprendizagem individuais.





Sobre os QS Rankings





Os rankings, que são compilados pelos analistas globais de ensino superior Quacquarelli Symonds (QS), trazem uma análise comparativa independente sobre o desempenho de 12.200 programas universitários, cursados por alunos em 1.543 universidades, que podem ser encontrados em 88 localidades pelo mundo, em 51 disciplinas e cinco áreas acadêmicas. Eles fazem parte do portfólio anual do QS World University Rankings, que foi consultado mais de 147 milhões de vezes em 2021 e citado 96.000 vezes pela mídia e por outras instituições.