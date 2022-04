Tiffany & Co. e a campanha de alta-joalheria com a atriz Gal Gadot

A Tiffany & Co. anuncia sua mais recente campanha de joias estrelada pela atriz Gal Gadot, que brilha com os novos designs da coleção BOTANICA: Blue Book 2022, o auge do portfólio de joias da marca.A campanha apresenta Gadot em peças-chave da coleção Blue Book de primavera, incluindo o colar de diamantes inspirado na flor dente-de-leão que pode se transformar em cinco desenhos únicos, bem como um broche de orquídea, também transformável, e um colar de diamante e safira que evoca a flor cardo.



"Estou incrivelmente honrada em fazer parte da nova campanha de joias do Blue Book e me sinto muito feliz por poder representar a coleção de joias mais estimada da marca durante este momento emocionante e transformador", disse Gal Gadot.

A campanha de Gadot representa o primeiro empreendimento publicitário da marca com a atriz. Além dos novos designs do Blue Book, Gadot também usa diversas das obras-primas de Jean Schlumberger em destaque na coleção BOTANICA, incluindo seu icônico broche Bird on a Rock e a pulseira Fleurage. Uma criação requintada que os artesãos da Tiffany & Co. trouxeram à vida pela primeira vez, a pulseira Fleurage é baseada em um esboço para um design que Jean Schlumberger já considerou para o lendário Tiffany Diamond.

"Gal Gadot é mais do que uma embaixadora da marca. Ela simboliza o glamour sem esforço, a sofisticação e o senso de modernidade que o Blue Book representa", disse Alexandre Arnault, vice-presidente executivo de Produto e Comunicação da Tiffany & Co. "Estamos entusiasmados por ela ser o rosto da nova campanha BOTANICA". 













Sobre a Tiffany & Co.

A Tiffany & Co., fundada na cidade de Nova York em 1837 por Charles Lewis Tiffany, é uma joalheria de luxo global sinônimo de elegância, design inovador, artesanato fino e excelência criativa.

Com mais de 300 lojas de varejo em todo o mundo e uma força de trabalho de mais de 13.000 funcionários, a Tiffany & Co. e suas subsidiárias projetam, fabricam e comercializam joias, relógios e acessórios de luxo.

Quase 5.000 artesãos qualificados lapidam diamantes Tiffany e joias artesanais nas próprias oficinas da empresa, percebendo o compromisso da marca com a qualidade superlativa. A Tiffany & Co. tem um compromisso de longa data em conduzir seus negócios de forma responsável, sustentando o ambiente natural, priorizando a diversidade e a inclusão e impactando positivamente as comunidades em que opera.

Para saber mais sobre a Tiffany & Co. e seu compromisso com a sustentabilidade, visite tiffany.com . @tiffanyandco